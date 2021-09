OL : Jean-Michel Aulas pique encore une crise après Lorient

Publié par Ange A. le 27 septembre 2021 à 05:00

Jean-Michel Aulas ne digère toujours pas le nul de l’Olympique Lyonnais contre le FC Lorient (1-1). Le président de l’OL a de nouveau poussé un coup de gueule contre l’arbitrage.

Le nouveau tacle de Jean-Michel Aulas après le nul contre Lorient

L’Olympique Lyonnais a arraché un nul inespéré samedi à domicile contre le FC Lorient (1-1). Réduit à 10 dès le premier quart d’heure, puis mené à la 20e minute, l’OL est parvenu à revenir au score à l’entame de la deuxième mi-temps. Après la prouesse de ses poulains, Jean-Michel Aulas n’avait pas manqué de pousser une nouvelle gueulante à l’endroit de l’arbitrage. Pour le président lyonnais, ses Gones ont de nouveau été lésés par l’officiel de la partie suite à l’expulsion d’Emerson Palmieri. « Je pense que, un peu comme à Paris bizarrement, nous sommes déçus. Pas du résultat, mais de la qualité de l’arbitrage et ce que le VAR ne fait pas […] C’est une immense déception, car le VAR n’apporte pas ce qu’il devrait apporter », déplorait le dirigeant rhodanien au micro de Prime Video. Dans les colonnes de L’Équipe, le président lyonnais a encore glissé un tacle à l’endroit de l’arbitrage.

Lyon lésé par l’arbitrage selon Aulas

« Si cela continue, on va discréditer le VAR et les arbitres. Quand on ne s'exprime pas, on crée un abîme de réflexion et c’est là que s’exacerbe le sentiment d’injustice », note Jean-Michel Aulas. Pour le président de l’Olympique Lyonnais, son équipe s’est encore fait voler des points contre Lorient. Il avait déjà pesté contre le penalty litigieux accordé au Paris Saint-Germain lors de la défaite de Lyon au Parc des Princes. « Nous sommes privés de points désormais irrattrapables. Cinq en trois matches, c’est énorme », regrette le patron des Gones.