PSG : La compo révolutionnaire de Pochettino contre Montpellier

Publié par Thomas le 24 septembre 2021 à 15:08

C’est un début de saison parfait pour le PSG en Ligue 1. Victorieux lors des sept journées de championnats, les Rouge et Bleu reçoivent ce samedi le MHSC. Contre l’équipe d’Olivier Dall'Oglio, Mauricio Pochettino devrait aligner un onze à la fois inédit et surprenant.

PSG : Sans Messi, Neymar et Mbappé face à Montpellier !

Malgré un mercato sensationnel et un début de saison XXL, le Paris SG ne semble pas avoir trouvé un équilibre total dans son jeu. Face à l'OL dimanche, Paris avait souffert pendant plus d’une heure et avait dû attendre un penalty litigieux transformé par Neymar et un but dans les arrêts de jeu d'Icardi (victoire finale, 2-1). Bis repetita quelques jours plus tard contre Metz, où le club avait dû s’en remettre à son latéral Achraf Hakimi, pour s’imposer encore dans les arrêts de jeu. Contre Montpellier, Mauricio Pochettino devrait opter pour des choix aussi exceptionnels qu'inattendus que ce soit en attaque ou dans les buts.

Lors de sa conférence de presse d’avant-match, l’entraîneur a confirmé le forfait de Leo Messi pour samedi, tout en restant optimiste pour la rencontre face à City en Ligue des champions. Si on pensait le sextuple Ballon d’Or seul grand absent de l’attaque parisienne, tout pousse à croire qu’il soit rejoint par ses compères Neymar et Mbappé. Les deux joueurs ne se sont pas entraînés aujourd’hui et devraient être laissés au repos avant le choc contre les Citizens mardi. Autre information importante, Keylor Navas ne devrait pas être présent sur la feuille de match, le Costaricien n’était pas non plus de la partie ce matin au centre d’entraînement. Donnarumma devrait donc disputer son troisième match de la saison.

Compo probable du PSG face au MHSC

Gardien : Gianluigi Donnarumma

Défenseurs : A. Hakimi, P. Kimpembe, Marquinhos, N. Mendes

Milieux de terrain : A. Herrera, Danilo, Idrissa Gueye

Attaquants : A. Di Maria, M. Icardi, Draxler

Plutôt décevant depuis la reprise du championnat, Georginio Wijnaldum devrait aussi ne pas être aligné au coup d’envoi.

Ander Herrera chouchou de Pochettino

Présent dès la présaison avec Paris, le milieu espagnol fait partie des joueurs les plus alignés au milieu de terrain depuis la reprise de la Ligue 1. "C’est un top joueur avec une grande humilité, il s’entraine toujours à 100% et toujours prêt à aider l’équipe", a rappelé aujourd’hui le technicien argentin en conférence de presse. L’ancien joueur de Man United devrait de nouveau être reconduit dans l’entrejeu du PSG ce samedi. Pour rappel, le natif du Pays Basque a déjà marqué 4 buts cette saison, soit 4 fois plus qu’en 2020/2021.