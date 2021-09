Vente ASSE : Un plan machiavélique du prince cambodgien mis à nu

Publié par JEAN-LUC D le 29 septembre 2021 à 09:35

Depuis plusieurs mois, Roland Romeyer et Bernard Caïazzo ont officialisé leur volonté de vendre l’ ASSE. Si récemment le prince cambodgien Norodom Ravichak a confirmé son intérêt et dévoilé de grandes ambitions pour le club stéphanois, pour l’heure, le dossier n’a pas du tout avancé. La raison est désormais connue.

Norodom Ravichak rêve grand pour l’ ASSE

Annoncé comme le grand favori pour le rachat de l’AS Saint-Étienne, Norodom Ravichak n’a pas démenti l’information. Bien au contraire. Profitant d’un entretien accordé à la radio internationale RFI, le prince cambodgien a confirmé être effectivement intéressé par une reprise de l’ASSE pour ramener le club à son lustre d’antan.

« Il est exact que je me suis porté officiellement candidat à la reprise de l’AS Saint-Étienne. Je suis passionné par le football et j’ai grandi en m’enthousiasmant pour le championnat français et bien sûr pour l’équipe de France. C’est ainsi que j’ai toujours eu une affection particulière pour l’ASSE qui occupe une place à part parmi les très grands clubs de l’hexagone », a déclaré Norodom Ravichak avant d’ajouter : « si nous nous entendons, j’apporterai des moyens suffisants pour réaliser ces ambitions et permettre à Saint-Étienne de retrouver sa splendeur. Au-delà, je souhaite aussi promouvoir le football français et la Ligue 1 en Asie en mettant l’ASSE en avant. »

Mais depuis cette sortie qui a enflammé la toile et mis du baume au coeur des supporters stéphanois qui ne veulent plus du couple Romeyer-Caïazzo, plus rien.

Vente ASSE : le prince du Cambodge joue la montre

Même s’il a confirmé son intérêt pour le rachat de l’AS Saint-Étienne, Norodom Ravichak n’a pas connu une avancée notable dans ses négociations avec Bernard Caïazzo et Roland Romeyer, les actuels propriétaires de l’ASSE. Le journal Le Progrès explique notamment que « le dossier de Norodom Ravichak n’est pas aussi avancé qu’on le prétend. » Malgré sa sortie sur RFI, le prince asiatique « n’a pas encore fourni le fameux ‘ticket d’entrée’ à 100 millions d’euros. L’accès à la ‘Data Room’ ne semble pas encore d’actualité. »

Pour le quotidien régional, « la situation sportive du club constitue également une pierre d’achoppement. » En clair, Norodom Ravichak n’exclurait pas d’attendre que le club ligérien descende en Ligue 2 pour revenir à la charge avec une offre beaucoup moins importante que les 100 millions d’euros actuellement évoqués. Surtout qu’après huit journées de championnat, les Verts de Claude Puel occupent la dernière place du classement avec seulement trois petits points.

Les clashs légendaires du foot français