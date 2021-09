ASSE : Avant le derby contre l’OL, coup de théâtre à Saint-Étienne

Publié par JEAN-LUC D le 29 septembre 2021 à 13:34

À l’occasion de la 9e journée de Ligue 1, l’ ASSE reçoit l’ OL dimanche prochain, à 20h45. Avant ce premier derby de la saison, les supporters de l’AS Saint-Étienne viennent d’enregistrer une nouvelle concernant la vente du club.

Vente ASSE : Norodom Ravichak joue la montre

À l’approche du derby entre l’ ASSE et l’Olympique Lyonnais, la vente de l’écurie stéphanoise est toujours au coeur de l’actualité dans le Forez. Après avoir confirmé son intérêt pour le rachat de l’AS Saint-Étienne sur les ondes de la radio internationale RFI, Norodom Ravichak semble désormais vouloir marquer le pas dans ce dossier puisque les négociations avec Bernard Caïazzo et Roland Romeyer n’ont connu aucune avancée notable. D’après les informations du quotidien Le Progrès, « le dossier de Norodom Ravichak n’est pas aussi avancé qu’on le prétend ».

Le journal régional explique notamment que le prince cambodgien « n’a pas encore fourni le fameux ticket d’entrée à 100 millions d’euros ». L’accès à la fameuse « data room » ne semble donc pas encore d’actualité en ce qui le concerne. Échaudé par la situation sportive de l’équipe dirigée par Claude Puel, l’homme d’affaires cambodgien de 47 ans pourrait finalement attendre une relégation en Ligue 2 pour tenter d’acquérir l’ASSE contre un chèque moins élevé que les 100 millions d’euros dont il est question actuellement. Toutefois, cette hésitation pourrait coûter cher à Norodom Ravichak.

L’ ASSE bientôt sous pavillon russe ?

En effet, selon les révélations relayées ces dernières heures par le site MSV Foot, le futur acquéreur de l’AS Saint-Étienne pourrait finalement être un ressortissant de la Russie. Le média sportif rapporte qu’un potentiel repreneur russe se serait rapproché du cabinet KPMG, chargé de la vente du club ligérien, pour manifester son intérêt et prendre des renseignements sur le dossier. Sans confirmer cette information, le quotidien L’Équipe a récemment évoqué un quatrième et mystérieux candidat au rachat de l’ASSE.