Stade Rennais : Énorme confidence sur l’avenir de Laborde

Publié par Ange A. le 30 septembre 2021 à 10:35

Le Stade Rennais a signé un joli coup dans les dernières du mercato estival en recrutant Gaëtan Laborde. Comme le révèle son agent, le nouveau buteur du SRFC affiche un souhait fort pour son avenir.

Stade Rennais : Grosse révélation sur l’avenir de Gaëtan Laborde

Malgré son important recrutement, le Stade Rennais réalise un début de saison décevant. Le SRFC ne pointe qu’à la 13e place du championnat avec 9 points recueillis après 8 journées. Arrivé à Rennes cet été en provenance de Montpellier, Gaëtan Laborde porte désormais les espoirs du club breton. L’avant-centre de 27 ans compte déjà 3 réalisations en 5 apparitions sous le maillot Rouge et Noir. Au vu des performances de l’attaquant rennais, son agent croit à une convocation de son poulain chez les Bleus. Didier Deschamps, le sélectionneur de l’équipe de France, doit en effet rendre sa liste pour la trêve internationale d’octobre dans les prochains jours. Les Bleus affrontent notamment les Diables Rouges de Belgique en demi-finale de la Ligue des Nations.

Laborde convoqué par Deschamps, Hutteau y croit

Pour Christophe Hutteau, les chiffres parlent en faveur de Gaëtan Laborde. Le nouveau buteur du Stade Rennais compte déjà 6 buts cette saison, dont 3 en 4 matchs avec le Montpellier Hérault. « Il mérite d’avoir sa chance un jour. Un des objectifs, et je m’englobe dedans, est de le rendre plus médiatique. C’est un garçon discret, respectueux. Il s’appellerait Labordinho avec les mêmes chiffres, on parlerait beaucoup plus de lui », a lâché le représentant de l’avant-centre du SRFC dans les colonnes de Sud-Ouest. Reste maintenant à savoir si Didier Deschamps exaucera le souhait de l’agent de Laborde. Réponse dans les prochains jours.