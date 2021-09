Stade Rennais Mercato : Gaëtan Laborde, un atout offensif majeur

Publié par Timothy le 01 septembre 2021 à 21:40

L'avant-centre Gaëtan Laborde a signé au Stade Rennais pour quatre saisons dans les derniers instants du mercato estival. Auteur de 18 buts et 9 passes décisives la saison dernière, toutes compétitions confondues, le natif de Mont-de-Marsan séduit dans le championnat français, faisant de lui l'un des tops attaquants de la Ligue 1. Mais l'ancien montpelliérain a la tête sur les épaules. Retour sur un parcours en dents de scie jusqu'à son explosion au MHSC.

La carrière de Gaëtan Laborde décolle sur le tard. À Montpellier, l'entraîneur Michel Der Zakarian lui accorde sa confiance dès son arrivée en 2018. "Il est dans le dialogue, il a su me faire confiance sur le terrain, me dire les choses quand ça allait mais aussi quand ça n'allait pas. J'ai évolué en tant que joueur mais aussi en tant qu'homme sous ses ordres", déclarait le joueur de 27 ans en mai dernier dans les colonnes d'Eurosport.

Il aura fallu attendre ses 25 ans pour que Laborde soit reconnu à sa juste valeur. Avant de rejoindre les rangs de la famille Nicollin, il suit un parcours complexe aux côtés des Girondins de Bordeaux (2013-2018), et enchaîne les prêts, au Red Star (2013-2014), au Stade Brestois (2014-2015) et à Clermont (2016). Un début de carrière au point mort qui lui a sans doute forgé un mental d'acier et de "guerrier" pour reprendre le terme de Michel Der Zakarian.

Un élément offensif manquant au puzzle du Stade Rennais

En quête d'une pièce maîtresse offensive, le Stade Rennais a naturellement jeté son dévolu sur l'attaquant du MHSC. Le joueur était convoité par plusieurs clubs européens, le FC Séville, le Zénith Saint-Pétersbourg, l'Olympique Lyonnais ou encore l'Olympique de Marseille, mais c'est bien dans l'enceinte du Roazhon Park qu'il évoluera ces quatre prochaines années. Le meilleur buteur de Montpellier a réalisé la saison dernière sa meilleure année (16 buts et 8 passes décisives en 38 titularisations en Ligue 1). Et depuis le début de saison 2021-2022, il a déjà trouvé à trois reprises le chemin des filets avec la formation héraultaise.

Un profil offensif est ce qui manquait le plus à la formation rennaise. Gaëtan Laborde collait à ce profil, lui qui peut évoluer aussi bien dans l'axe, seul, à deux ou sur un côté. À Montpellier, il avait pris l'habitude d'être associé à Andy Delort et Stephy Mavididi dans un trident offensif. Sa polyvalence, son jeu de tête imparable et son état d'esprit combatif ont séduit le coach rennais, Bruno Genesio. Aux côtés de profils similaires, comme Kamaldeen Sulemana, autre recrue de ce mercato, le secteur offensif devrait briller cette saison. "On doit apporter de la concurrence entre les joueurs. Cela leur permettra d'élever leur niveau. On a besoin de joueurs un peu plus expérimentés pour encadrer la jeunesse de notre effectif", a souligné Florian Maurice, directeur sportif du Stade Rennais lors de la présentation de Gaëtan Laborde.

Laborde voulait jouer l'Europe

De son côté, le joueur se fait une joie de rejoindre les rangs du SRFC. "J'étais au bout d'un cycle à Montpellier. En trois ans, j'ai progressé et je me suis épanoui, mais c'était le moment d'aller voir autre chose, de passer un cap et d'encore plus progresser. Je viens chercher à Rennes de l'ambition", a-t-il indiqué dans une interview accordé au Stade Rennais. L'Europe, il en rêvait, son souhait est exaucé. Lui qui a frôlé d'y participer avec le MHSC ces dernières années, sans toucher au but. "Je ne ferais pas n'importe quoi, mais j'ai envie de jouer l'Europe", soulignait-il dans les colonnes de L'Équipe en mai dernier. La phase de poules de la Ligue Europa Conférence pour le Stade Rennais débute le 16 septembre avec la réception de Tottenham.