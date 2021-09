Vitesse-Stade Rennais : La compo de Rennes, un gros retour dans le 11

Publié par Thomas le 30 septembre 2021 à 13:35

Après son nul contre les Girondins de Bordeaux, le Stade Rennais se déplace ce jeudi aux Pays-Bas, pour défier le Vitesse Arnhem, premier du groupe G de la Ligue Europa Conférence. Une rencontre cruciale pour les Rouge et Noir, qui sortent d’un nul 2-2 prometteur contre les Spurs de Tottenham lors de la première journée. Bruno Genesio devrait procéder à plusieurs changements importants, notamment au niveau du dispositif.

Stade Rennais : 4-3-3 ou 4-4-2 ? La surprise de Genesio

C’est la grande question que se posent les supporters et journalistes à quelques heures d’une rencontre importante contre le Vitesse Arnhem. Il faut dire que Bruno Genesio multiplie les différents systèmes de jeu depuis le début de la saison. D’abord en 4-2-3-1, l'entraîneur breton avait ensuite expérimenté le 4-3-3, pour récemment opter pour un 4-4-2 plus classique. Face à Clermont, la formation à trois attaquants (Laborde, Terrier, Sulemana) avait grandement porté ses fruits, avec 6 buts inscrits contre le promu. Face à l’OM la journée précédente (défaite 2-0) et contre Bordeaux ce week-end, le 4-4-2 s'est révélé moins fructueux. Des récentes tendances qui pourraient pousser Genesio à choisir le 4-3-3 contre Vitesse Arnhem.

Dans tous les cas, le choix du dispositif ne devrait pas avoir de conséquences sur le 11 du Stade Rennais. L'attaque et le milieu rennais devraient rester inchangés. La surprise résidera en revanche en défense, où Genesio a annoncé le retour de la recrue Loïc Badé, écarté lors des deux derniers matchs en Ligue 1. En manque de confiance, l’ancien Lensois garde néanmoins la confiance de son coach qui a reconnu hier ses performances décevantes. "Parfois, il y a des moments dans une saison, dans une carrière qui sont plus difficiles à passer mais ça va aussi le faire progresser. Il jouera jeudi, il sera titulaire et il a pleinement ma confiance", a déclaré le coach du SRFC hier en conférence de presse.

Composition probable du Stade Rennais contre Vitesse :

Gardien : A. Gomis

Défenseurs : H. Traore, L. Badé, N. Aguerd, B. Meling

Milieux de terrain : F. Tait, J. Martin, B. Bourigeaud

Attaquants : K. Sulemana, M. Terrier, G. Laborde

Une rencontre à suivre sur les antennes de RMC Sport 1 à 21h ce jeudi

