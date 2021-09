PSG : Grande nouvelle à Paris pour le déplacement à Rennes !

Publié par JEAN-LUC D le 30 septembre 2021 à 14:07

Solide leader avec un parcours sans faute depuis le début de la saison, le PSG est attendu à Rennes dimanche prochain. Pour ce voyage en Bretagne comptant pour la 9e journée de championnat, l’équipe de Mauricio Pochettino ne sera pas seule face au Stade Rennais dans l’enceinte du Roazhon Park.

Les supporters du PSG autorisés pour le voyage à Rennes

Bonne nouvelle pour le Paris Saint-Germain et ses supporters pour le déplacement à Rennes. En effet, le PSG pourra être finalement soutenu par ses supporters dimanche face au Stade Rennais. Quelques 650 irréductibles du club de la capitale sont attendus au Roazhon Park dimanche à 13h, la préfecture de Rennes ayant autorisé leur déplacement. Une atmosphère qui s’annonce déjà électrique au vu du contexte. En effet, vendredi dernier, le RCK suspendait la totalité de ses activités suite à un vol de bâche, et à l’agression de l'un de ses membres, « par des individus suspectés d’être Parisiens », rapporte Ouest-France. Dans ce contexte, le doute planait sur la présence des Ultras parisiens au Roazhon Park. Toutefois, le quotidien régional annonce ce jeudi que la préfecture d’Ille-et-Vilaine a néanmoins autorisé le déplacement des supporters parisiens, mais dans un cadre strict.

Cortège encadré pour les supporters du PSG

Ouest-France explique que le préfet d’Ille-et-Vilaine a pris un arrêté qui oblige les supporters du Paris Saint-Germain à se rendre à Rennes en transports collectifs, jusqu’à un point de rendez-vous obligatoire fixé par les services de l’État. De là, les forces de l’ordre encadreront le déplacement des bus de supporters du PSG à l’aller et au départ du Roazhon Park. « La possession, le transport et l’utilisation de pétards ou fumigènes, de drapeaux et banderole dont les inscriptions appellent à la provocation, à la violence ou à la haine sont interdits, dans l’enceinte et aux abords du stade. Pas de mesure restrictive concernant les maillots comme lors du derby face à Nantes ou contre Tottenham, en Ligue Europa Conférence », indique le journal régional.

