PSG Mercato : Pochettino arrache un accord important pour Paris !

Mauricio Pochettino est en train de réussir son pari au PSG avec son effectif galactique. L’entraîneur argentin aurait ainsi frappé un grand coup sur un dossier jugé sensible.

Donnarumma et Navas « OK » avec Pochettino

Disposant de deux gardiens du top 5 mondial, Mauricio Pochettino refuse d’établir une hiérarchie entre Gianluigi Donnarumma et Keylor Navas. Contrairement à certains observateurs, l’entraîneur du Paris Saint-Germain ne veut pas trancher sur le poste de gardien numéro 1. Et ce jeudi, le journaliste Bruno Salomon, au micro de France Bleu Paris, assure que le message concernant la rotation entre les deux portiers est désormais claire en interne et les deux joueurs ont donné leur accord au coach.

Comme il l’a récemment annoncé en conférence de presse, pour « la concurrence Navas - Donnarumma », Pochettino va « décider match après match. La réalité, c'est que le fait d'avoir deux grands gardiens ça élève la concurrence et donc ça élève le niveau. Ce n'est que bénéfique pour nous ».

Mercato PSG : Donnarumma fait taire la presse italienne

Ne lui pardonnant toujours pas son choix de quitter l’AC Milan pour le PSG lors du mercato estival, la presse italienne a récemment multiplié les rumeurs faisant état d’un mal-être de Gianluigi Donnarumma au sein de l’effectif de Mauricio Pochettino. S’appuyant sur les titularisations de Keylor Navas, les médias n’ont pas hésité à annoncer que le portier numéro 1 de la Squadra Azzurra n’exclut pas un changement d’air durant la prochaine fenêtre de recrutement de l’hiver.

Donnarumma a donc saisi l’occasion de sa première apparition en Ligue des champions et la victoire du Paris SG face à Manchester City (2-0), mardi soir au Parc des Princes, pour répondre à ses détracteurs. Titulaire dans les cages parisiennes et impressionnant (noté 8/10), le gardien de 22 ans a ouvertement affirmé être fier d’avoir fait le choix du PSG où il est heureux.

« Comment je vis les critiques sur mon choix de venir ici ? J’ai juste envie de rire. Je suis heureux au PSG, et je rigole quand je lis toutes ces bêtises sur moi. Je suis certain de mes qualités et de mes forces, je n'ai jamais douté. Il n'y a aucun problème, je suis ici et je suis heureux d'être ici (…) C’est incroyable de jouer avec tous ces champions », a balancé Donnarumma au micro de Sky Sports Italia. Pour rappel, il est lié au Paris SG jusqu’en juin 2026.

