PSG Mercato : Le premier transfert de l’hiver se précise déjà !

Publié par JEAN-LUC D le 01 octobre 2021 à 19:02

Après avoir frappé très fort durant le mercato estival passé, le PSG compte poursuivre son renforcement lors du mercato hivernal. Le premier gros coup de Leonardo serait même déjà identifié. Et l’affaire se précise de plus en plus.

C’est fini entre l’AC Milan et Franck Kessié !

Libre de tout contrat avec l’AC Milan à compter du 1er juillet prochain, Franck Kessié pourrait être le prochain gros coup du Paris Saint-Germain. En discussions depuis plusieurs semaines afin de renouveler leur commune collaboration, les dirigeants du club lombard et les représentants de l’international ivoirien ne parviennent pas à se mettre d’accord sur les termes économiques du futur contrat.

D’après les informations relayées ces dernières heures par TuttoMercatoWeb, l’ancien milieu de terrain de l’Atalanta Bergame se dirige tout droit vers un départ et le Paris Saint-Germain est à ce jour le club le mieux placé pour arracher sa signature. D’ailleurs, l’avenir du joueur de 24 ans pourrait connaître un énorme chamboulement durant l’hiver.

Mercato PSG : Kessié placé sur le marché cet hiver ?

Afin d'éviter une issue similaire aux dossiers Donnarumma et Hakan Çalhanoglu, les Rossoneri pourraient se résoudre à vendre Franck Kessié lors de la prochaine période de recrutement de janvier, selon le journaliste italien Rudy Galetti.

« Milan ne veut pas augmenter l'offre qu'ils ont déjà faite autour de 6M€ : c'est un peu une situation à prendre ou à laisser, ils ne veulent pas se conformer à la demande de l'agent qui tire un peu trop sur la corde. L'affaire Kessié ne sera pas résolue de la meilleure façon, à moins qu'il n'accepte l'offre que Maldini a déjà faite. Un problème qui pourrait déjà être résolu en janvier pour éviter un Donnarumma et un Calhanoglu bis. La position de Milan est ferme et celle de Kessié aussi : il pourrait quitter le club en janvier », explique le spécialiste mercato à Calciomercato.

Après un mercato estival de folie et les recrutements de Gianluigi Donnarumma, Sergio Ramos, Georginio Wijnaldum, Nuno Mendes, Achraf Hakimi et Lionel Messi, Leonardo se prépare encore à un autre gros coup sur le marché des transferts. Le média italien assure que les deux parties travaillent déjà sur un accord incluant un bail de cinq saisons et un salaire annuel de 12 millions d'euros.