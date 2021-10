ASSE : Critiqué, Claude Puel lâche ses vérités sur sa méthode

Publié par Ange A. le 01 octobre 2021 à 09:35

Dans le dur en Ligue 1 avec l’AS Saint-Étienne, Claude Puel fait face à de nombreuses critiques. Il est notamment reproché au coach des Verts son caractère rigide. Le technicien a tenu à y répondre.

La réponse cinglante de Claude Puel à ses opposants

Entraîneur de l’AS Saint-Étienne depuis octobre 2019, Claude Puel cherche à imposer une nouvelle fraîcheur chez les Verts. Friand des jeunes pépites, l’entraîneur stéphanois n’a pas hésité à écarter quelques cadres pour composer son effectif actuel. Mais jusqu’ici la mayonnaise tarde à prendre comme en atteste l’actuelle position de l’ ASSE en Ligue 1. Le club ligérien ne pointe qu’à la 20e place du classement. S’il est déjà accablé pour les mauvais résultats de Sainté, le Castrais voit également sa personnalité pointée du doigt. Il lui est notamment reproché d’être assez ferme. « Faux », rétorque le technicien.

« Comme je souris peu devant les caméras, on m’a vite collé cette étiquette d’entraîneur froid et rigoriste. En réalité, j’aime établir un cadre, certes, mais dans lequel j’accorde ensuite beaucoup d’importance à l’épanouissement du sportif et de l’individu. C’est le contraire de la rigidité ! », a d’abord expliqué l’entraîneur stéphanois dans un entretien à Vestiaires Magazine. Pour le coach de Saint-Étienne, « le métier réclame aujourd’hui plus de partage, de discussion, alors qu’auparavant on pouvait se montrer plus dirigiste ».

Puel en grand danger avant le derby ?

Cette sortie du coach de l’AS Saint-Étienne intervient quelques jours avant le derby rhodanien contre l’Olympique Lyonnais. Un rendez-vous crucial pour le successeur de Ghislain Printant. Jusqu’ici, les Verts n’ont encore enregistré aucune victoire après 8 journées de championnat. Le club ligérien reste notamment sur cinq défaites de rang en championnat. Un nouveau revers ne devrait pas pour autant condamner Puel à un départ du Forez. Président de l’ASSE, Jean-François Soucasse vient en effet de conforter le technicien de 60 ans dont le contrat expire au terme de la saison.

