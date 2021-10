ASSE Mercato :Porte de sortie évoquée pour Claude Puel

Publié par ALEXIS le 01 octobre 2021 à 22:32

Lanterne rouge de la Ligue 1, l’ ASSE de Claude Puel joue un match déterminant contre son rival l’OL, dimanche soir, au stade Geoffroy-Guichard. Alors que le coach des Verts se dit serein, Jérôme Alonzo indique qu’il n’est pas inamovible !

ASSE : Claude Puel serein !

Le derby entre l’ ASSE et l’OL de la 9e journée de Ligue 1 pourrait être décisif pour l’avenir de Claude Puel sur le banc de touche du club ligérien. Dans ses propos confiés aux journalistes, l’entraîneur des Stéphanois s’est pourtant montré confiant sur la question de son futur et le maintien de son équipe en Ligue 1. « Il reste 29 matchs derrière et on se prépare à un marathon pour prendre les points. [...] Il n'y a pas d'autres options pour moi que d'être bien concentré sur mon sujet et de ne pas écouter ce qui se dit ou ce qui s'écrit », a-t-il déclaré. De plus, le technicien de 60 ans bénéficie du soutien du directeur général du club ligérien, Jean-Francois Soucasse.

« J’ai l'intime conviction qu'il est actuellement la personne idoine au poste d'entraîneur des Verts. Son projet représentait la meilleure alternative possible pour faire avancer le club, faire jouer et progresser les jeunes dans le but d'aider l'AS Saint-Étienne à se constituer de nouveaux actifs. [...] En cela, on ne peut que se réjouir du travail accompli », a-t-il indiqué dans des propos confiés à Vestiaires.

Alonzo annonce pourtant la fin pour le coach

Face à l’assurance de Claude Puel et au soutien de sa direction, Jérôme Alonzo évoque un possible limogeage de ce dernier en cas de défaite contre les Gones, dimanche. « Je ne suis pas là pour défendre Claude Puel, mais a-t-il les clés, le discours ? A-t-il encore l’envie ? L’envie, je pense. Le discours et les clés, je suis moins sûr », a-t-il répondu sur France Bleu. L’ancien gardien de but de l’ ASSE (1997-2001) a ouvert la porte de sortie au coach des Stéphanois ensuite.

« Claude Puel ou un autre, si ça ne marche pas il faut changer, c’est la vie des coachs. Je pense que tout doucement on va vers la fin de l’histoire parce que le fameux choc psychologique, un jour ou l’autre, sera inévitable pour ce groupe-là », a-t-il annoncé. Pour mémoire, le manager général et entraîneur de l’AS Saint-Étienne a succédé à Ghislain Printant le 4 octobre 2019, soit il y a deux ans. Son contrat prend fin le 30 juin 2022.

