Stade Rennais : Genesio lance un avertissement au PSG

02 octobre 2021

Pour affronter le PSG, dimanche (13h), le Stade Rennais ne pourra pas compter sur deux joueurs de son effectif, lors de la 9e journée de Ligue 1. Malgré tout, Bruno Genesio s'est montré confiant lors de la conférence de presse d’avant-match, ce samedi.

Stade Rennais : Genesio, « on est capable d’avoir du caractère »

Bruno Genesio était en conférence de presse pour évoquer le match du Stade Rennais contre le PSG, au Roazhon Park. L’entraîneur du club breton s’est montré confiant, surtout grâce à la victoire de son équipe sur Vitesse Arnhem (2-1) en Ligue Europa conference au Pays-Bas. « Ya toujours des choses a exploité, ils ont montré qu’ils étaient capables de défendre, c’est une équipe de contre, il faut être concentré, il peut toujours se passer quelque chose avec ce genre d’équipe. Sur un match tout est possible à nous », a-t-il indiqué.

« Ça montre qu’on est capable d’avoir du caractère, c’est un progrès, dans l’état d’esprit on a retrouvé le sourire ces derniers matchs. Ce n’est jamais facile de gagner à l’extérieur », s’est réjoui le coach du SRFC, avant d’annoncer la couleur sur son groupe contre les Parisiens. « Pas de gros changements demain contre le Paris Saint-Germain », a-t-il annoncé.

Le plan du coach du SRFC contre les Parisiens

En tout cas, le successeur de Julien Stephan n’a pas peur du géant parisien et ses stars : Lionel Messi, Kylian Mbappé ou encore Neymar. Bien au contraire, il a un plan pour contrer l’équipe de Mauricio Pochettino. « Contre ce genre d’équipe, il faut croire en nous, les mettre en difficulté, c’est eux aussi qui décident du sort du match. Il faudra jouer notre jeu et un brin de réussite, on l’a déjà fait l’année dernière », a-t-il indiqué.

Notons que le Stade Rennais sera privé de Jérémy Gélin et Jérémy Doku. Absents contre Vitesse Arnhem, ils sont blessés et toujours indisponibles. Tout comme Lovro Majer touché à la hanche. En revanche, Bruno Genesio pourra compter sur la recrue Kamaldeen Sulemana, buteur jeudi contre les Néerlandais et passé en conférence de presse à la suite du coach rennais.