FC Nantes : Un Canari voyait le FCN en Ligue 2 sous Domenech

Publié par ALEXIS le 02 octobre 2021 à 15:15

Écarté par Raymond Domenech lors de son court passage au FC Nantes, Pedro Chirivella a eu très peur pour les Canaris menacés de descente en division inférieure, surtout sous les ordres de l’ancien sélectionneur des Bleus.

Raymond Domenech a été entraîneur du FC Nantes pendant un mois et demi. Il a été viré suite à ses résultats catastrophiques sur le banc de touche des Canaris. Revenu sur la difficile saison dernière du club de Waldemar Kita, Pedro Chirivella avoue qu’il a vu le technicien français conduire le club vers la Ligue 2. Il raconte qu’il a été très inquiet pendant le bref passage de l’ancien sélectionneur de l’équipe de France au FCN. « L’équipe ne gagnait pas et je ne pensais qu’à ça : on va descendre en Ligue 2 », a confié le milieu de terrain espagnol à L’Équipe.

Selon ce dernier, il ne rentrait clairement pas dans les plans du natif de Lyon. « Je me sentais mis de côté, j’ai l’impression que je n’avais aucune chance de jouer. Je voyais bien à l’entraînement, la relation avec lui n’était pas super », a-t-il fait remarquer. Notons que Pedro Chirivella a retrouvé du temps de jeu et est l'un des joueurs clés d'Antoine Kombouaré dans l'entrejeu, ce début de saison.

Bilan de l'ex-sélectionneur des Bleus à la tête du FCN

Le bilan de Raymond Domenech à la tête du FC Nantes est le suivant : 0 victoire, 4 matchs nuls et 4 défaites. Les Jaune et Vert étaient 18e de Ligue 1 et relégables quand il a été limogé. Le coach de 69 ans avait été nommé le 26 décembre 2020 en remplacement de Christian Gourcuff (66 ans), puis viré le 11 février 2021. Dix-huitièmes de Ligue 1 à l’issue de la saison régulière, les Jaune et Vert avaient finalement été sauvés de la relégation par Antoine Kombouaré, appelé en pompier à la succession de Raymond Domenech. Le FC Nantes était passé par deux matchs (aller et retour) de barrage contre Toulouse FC (2-1 et 0-1) pour se maintenir dans l’élite.

