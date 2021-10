RC Lens Mercato : Un crack du PSG justifie son retour au Racing

Publié par Ange A. le 02 octobre 2021 à 23:45

Après une première saison prometteuse sous le maillot du RC Lens, Arnaud Kalimuendo est de nouveau prêté aux Sang et Or par le Paris Saint-Germain. L’attaquant du PSG a expliqué pourquoi il a choisi le Racing cet été plutôt qu’une expérience à l’étranger.

Les vérités de Kalimuendo sur son retour au RC Lens

Après un exercice prometteur terminé à la 7e place la saison dernière, le Racing Club de Lens est parti pour vivre une nouvelle campagne de haut vol dans l’élite. Vendredi, le RC Lens a dominé le Stade de Reims (2-0). Ce succès permet aux Sang et Or de conforter leur 2e place au classement. Cette victoire, le club artésien la doit notamment à Arnaud Kalimuendo, auteur d’un doublé. Suite à sa prouesse contre le club champenois, le joueur prêté par le Paris Saint-Germain est revenu sur son choix de retourner à Lens où il est de nouveau prêté. Outre le club artésien, l’avant-centre de 19 ans était notamment sur les tablettes des Italiens de l’Atalanta Bergame, club pourtant qualifié pour la Ligue des champions.

Kalimuendo pas en terrain inconnu à Lens

Arnaud Kalimuendo estime qu’il est encore prématuré pour lui de tenter l’aventure à l’étranger. Surtout qu’il devait être confronté à l’obstacle linguistique. « J’avais le désir de rester en Ligue 1 car je pensais que je n’avais pas encore tout accompli dans ce championnat. J’ai écouté les offres mais mon cœur me disait plutôt de rester en France. Il y avait aussi la question de la langue », a expliqué le titi du Paris Saint-Germain à Lensois.com.

Outre cet argument, le jeune attaquant parisien souhaitait retrouver un effectif qu’il connaît assez bien. Histoire de s’éviter une période d’adaptation nécessaire dans un nouveau club. Lors de son premier passage au RC Lens la saison dernière, sa première en professionnel, Arnaud Kalimuendo a inscrit 8 buts et délivré 6 passes décisives en 31 matchs. « Revenir à Lens m’évite en plus d’avoir besoin de ce temps d’adaptation parfois nécessaire dans un nouveau club. Quand on joue avec des joueurs qu’on connait, c’est plus facile. Sur le 2e but de ce vendredi, je savais que « Flo » [Sotoca], allait mettre le bon dosage », a poursuivi l’attaquant.

