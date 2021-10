ASSE : Puel conforté à son poste de coach et manager général

Publié par ALEXIS le 04 octobre 2021 à 13:27

Attendue ce lundi, la décision du conseil de surveillance de l’ ASSE, au sujet de l’avenir de Claude Puel, est tombée. Le coach des Verts est maintenu à son poste.

La direction de l'ASSE garde Claude Puel

Malgré la 20e place de Ligue 1 occupée par l’ ASSE, les dirigeants du club ligérien ont décidé de ne pas limoger Claude Puel. Ce dernier est donc maintenu à son poste l’entraîneur et manager général, au moins jusqu’à la fin de son contrat le 30 juin 2022. Cela a été décidé lors d’une réunion du conseil de surveillance tenue ce lundi 4 octobre 2021, soit deux ans jour pour jour après la nomination du natif de Castres chez les Verts. En effet, le technicien de 60 ans est conforté dans ses fonctions par la haute direction de l'AS Saint-Étienne, après le derby contre l’OL, soldé par un match nul (1-1), dimanche soir.

« Réunie en conseil de surveillance depuis ce lundi matin, la direction stéphanoise a donc décidé de maintenir le technicien dans ses fonctions malgré un bilan comptable de quatre points pris en neuf rencontres », selon RMC Sport. La source précise que « les deux présidents Roland Romeyer et Bernard Caïazzo ont participé à la réunion en visio-conférence, avec Jean-François Soucasse (président exécutif) et un certain nombre d’acteurs du club ».

Notons que Claude Puel était annoncé sur la sellette à cause de ses mauvais résultats. L’ ASSE est la lanterne rouge du championnat 2021-2022, après 9 journées. Elle compte 0 victoire, 5 défaites et 4 nuls, soit seulement 4 points pris sur 27 possible et 18 buts concédés pour 8 buts marqués.

Le vestiaire stéphanois soutient son coach

Malgré le début de saison difficile, le successeur de Ghislain Printant bénéficie du soutien de ses joueurs. L’un des cadres du vestiaire, Timothée Kolodziejczak, a ouvertement soutenu ce dernier, après le derby contre l’Olympique Lyonnais. « Quoi qu’il arrive, on est derrière le coach et le staff », a-t-il assuré. Le défenseur de l’ ASSE a indiqué ensuite que lui et ses coéquipiers ne se préoccupent pas de l’avenir de leur coach. « On n’y pense pas, ce n’est pas notre problème. Notre problème est d’engranger des points et de la confiance. »