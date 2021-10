OM : L’émouvant hommage de Didier Deschamps à Bernard Tapie

Publié par ALEXIS le 04 octobre 2021 à 17:57

En conférence de presse ce lundi, Didier Deschamps a rendu un émouvant hommage à Bernard Tapie, ancien président à l'OM décédé dimanche.

Deschamps : « Bernard Tapie voulait gagner partout »

Didier Deschamps était face aux médias pour évoquer le prochain match de l’Équipe de France contre la Belgique, dans le cadre de la Ligue des Nations, jeudi. Il en a profité pour rendre hommage à Bernard Tapie, décédé des suites d’un cancer, dimanche. « C’est quelqu’un qui ne peut pas laisser insensible, il voulait gagner dans tout », a confié le sélectionneur des Bleus en conférence de presse.

« Pour l’avoir cotoyé pendant plusieurs années, lui tout ce qui l’intéresse c’est de gagner. Peu importe le domaine où il a pu exercer, il a toujours voulu gagner, être le meilleur. Pour moi et beaucoup de joueurs qui ont connu le sacre européen de 1993, ça été un élément déclencheur (dans leurs carrières, ndlr). Bernard Tapie était là pour réussir et gagner. Cela faisait partie de son trait de caractère. C’est une certitude. C’est un personnage qui a marqué le football et d’autres domaines. J’ai été marqué par certaines choses qu’il a pu me dire, et qui m’ont amené à réfléchir mainte fois. Et cela correspond à un management spécial, parce que chacun a son propre caractère, sa propre personnalité, dans le bien ou le mal, c’est valable pour toute personne », a témoigné Didier Deschamps.

L'ancien joueur de l'OM a côtoyé le "boss" entre 1989 et 1994

Notons que le Didier Deschamps est un ancien joueur de l’OM. Il a défendu les couleurs du club phocéen entre 1989 et 1994. Il était évidemment dans l’équipe qui a perdu la finale de la Ligue des champions en 1991 face à l’Étoile Rouge de Belgrade et celle qui l’a gagné en 1993 contre l’AC Milan. Après sa reconversion, l’ancien milieu de terrain était revenu à Marseille en tant qu’entraîneur. Il avait dirigé le club logé au Vélodrome entre 2009 et 2012. Quant à Bernard Tapie, il avait été président de l’Olympique de Marseille d’avril 1986 à décembre 1994.