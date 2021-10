Bordeaux : Officiel, Gérard Lopez boucle une belle signature

Publié par Timothée Jean le 04 octobre 2021 à 18:27

24 heures après la lourde défaite subie à Monaco (3-0), les Girondins de Bordeaux ont reçu une bonne nouvelle. Le président Gérard Lopez a bouclé un deal important pour le club.

Bordeaux : Gérard Lopez signe un nouveau partenariat

Les Girondins de Bordeaux n’avaient plus perdu depuis trois rencontres et espéraient enchaîner ce dimanche face à l’AS Monaco. Mais les hommes de Vladimir Petković ont coulé sur le Rocher. Les Bordelais se sont inclinés (3-0) face à une brillante équipe de l’AS Monaco et occupent toujours la 16e place de Ligue 1 après 9 journées. Un début de saison décevant pour les Bordelais, désireux de retrouver le haut du tableau du championnat cette saison.

Mais le club au scapulaire vient de recevoir une bonne nouvelle. Le président Gérard Lopez a signé un nouveau partenariat avec la société KB Sports. La durée de ce nouveau partenariat est de deux ans, soit jusqu’en 2023. « Le FC Girondins de Bordeaux est heureux d'annoncer la création d’un partenariat avec KB Sports, leader dans le domaine du sport, de la data et du divertissement en Asie. KB Sports devient ainsi Partenaire Officiel Régional du FC Girondins de Bordeaux en Asie pour les deux saisons prochaines, à savoir les saisons 2021-2022 et 2022-2023 », peut-on lire dans le communiqué du club.

Un partenariat tourné vers l’Asie

Avec cette collaboration, les Girondins de Bordeaux poursuivent leur développement sur le continent asiatique. « Grâce à l’apport de KB Sports en technologies numériques innovantes, cette collaboration stratégique permettra aux deux structures de poursuivre leur développement avec un leitmotiv : optimiser leur capacité à engager et divertir les fans sur le continent asiatique. » Le club aquitain mettra à disposition de KB Sports la technologie « Virtual LED pour animer sa communauté d’utilisateurs et de ses futurs clients sur le marché domestique asiatique ». Cette collaboration permettra également « d’associer KB Sports à des matchs à domicile de Ligue 1 Uber Eats du FC Girondins de Bordeaux ».