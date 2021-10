ASSE Mercato : Des noms proposés pour la succession de Puel

Publié par ALEXIS le 05 octobre 2021 à 18:11

Claude Puel a été maintenu dans ses fonctions, lundi, par le conseil de surveillance de l' ASSE. Mais les dirigeants stéphanois auraient coché des noms en vue de la succession du coach des Verts, au terme de son contrat en juin 2022.

ASSE : Guion, Dupraz, Fernandez et Girard candidats à la succession de Puel

La direction de l’ ASSE a conforté Claude Puel à son poste d’entraîneur et de manager général, le lendemain du derby contre l’OL (1-1). Cependant, les décideurs du club ligérien songeraient à son successeur, à la fin de la saison. Mieux, quatre noms figureraient déjà sur leur calepin. Selon les informations de RMC Sport confirmées par L’Équipe, il s’agit de David Guion (54 ans), Pascal Dupraz (59 ans), Luis Fernandez (62 ans) ou encore de René Girard (67 ans). D’après la source, l’AS Saint-Étienne a « reçu des candidatures, directes et indirectes ».

« L’une d’elles aurait été transmise à Roland Romeyer, président du directoire de l’ ASSE, par son ancien directeur de la communication, dont le club vient de se séparer. Il militait pour le nom de David Guion, libre depuis son départ de Reims cet été et ancien de la maison verte », a indiqué la radio. Le retour de Jean-Louis Gasset dans le Forez est aussi évoqué. Ce dernier a dirigé Sainté entre décembre 2017 et mai 2019. Il est libre de tout engagement depuis son départ de Bordeaux le 27 juillet 2021.

4 M€ pour limoger Claude Puel et son adjoint

Claude Puel et son équipe font un début de saison catastrophique. Ils sont derniers de la Ligue 1 avec 4 points, 18 buts concédés et 8 marqués, soit une différence de buts de -10, après 9 journées de championnat. Le technicien natif de Castres devrait être limogé pour mauvais résultats, mais les dirigeants des Verts n’ont pas les moyens de le faire. D’après le quotidien sportif, le licenciement du coach de l’ ASSE et de son adjoint coûterait 4 M€ à Roland Romeyer et Bernard Caïazzo.