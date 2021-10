ASSE : Puel au centre d'une polémique avec les supporters

Publié par ALEXIS le 06 octobre 2021 à 17:04

Menacé de renvoi, Claude Puel a été maintenu à son poste d’entraîneur de l’ ASSE, après le derby contre l’ OL (1-1). Mais il est accusé d’avoir commis un nouvel impair avec ses joueurs et les supporters stéphanois.

ASSE : Puel a manqué de respect aux supporters contre Nice ?

Claude Puel aurait pu être limogé par la direction de l’ ASSE pour mauvais résultats, car son équipe dernière de Ligue 1 (avec 4 points) était sur une série de 5 défaites avant le derby contre l’Olympique Lyonnais, dimanche dernier. Il a été sauvé finalement grâce au match nul arraché, dans le temps additionnel, au rival des Verts (1-1, 90e+5). Toutefois, Patrick Guillou, ancien footballeur, rappelle que le coach de l’AS Saint-Étienne a un contentieux avec les supporters.

Il aurait ignoré ces derniers lors de la lourde défaite contre l’OGC Nice au Stade Geoffroy-Guichard. « Quand je vois que les supporters réclament l’ensemble des joueurs et du staff à la fin du match, et qu’il n’y a que les joueurs qui doivent rendre des comptes aux Magic Fans contre Nice… Le coach n’est pas venu et ça, ça ne passe pas inaperçu dans le vestiaire », a-t-il fait remarquer dans Ouest-France.

« Les Verts ont un entraîneur qui divise... », selon Guillou

L’ancien défenseur de l’ ASSE a rappelé à Claude Puel que « les grands entraîneurs qui ont réussi ont été ceux qui étaient fédérateurs ». Or, selon Patrick Guillou, « aujourd’hui, les Verts ont un entraîneur qui divise, même au niveau du public ». Claude Puel a été nommé à l’ ASSE le 4 octobre 2019. Son contrat va jusqu’au 30 juin 2022. Des noms de technicien circulent déjà dans le Forez pour le remplacer à l’issue de son bail. La rumeur évoque René Girard, David Guion, Luis Fernandez, Pascal Dupraz ou encore Jean-Louis Gasset. Notons que le dernier a été patron de l’encadrement technique de Sainté entre décembre 2017 et mai 2019.