PSG Mercato : Succession Mbappé, du très lourd déjà bouclé !

Publié par JEAN-LUC D le 08 octobre 2021 à 09:15

Libre le 30 juin prochain, Kylian Mbappé pourrait quitter le PSG en fin de saison. Le club de la capitale s’active donc en coulisses afin de mettre la main sur une nouvelle star en attaque.

Mohamed Salah, prochaine star du PSG ?

Malgré la sortie plutôt rassurante de sa mère, Kylian Mbappé n’a pas encore paraphé un nouveau contrat en faveur du Paris Saint-Germain. Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo se préparent donc perdre à l’international français l’été prochain. Les dirigeants parisiens anticipent notamment son départ. En effet, d’après les informations du journaliste Fabrizio Romano, le Paris SG avait d’ores et déjà convaincu Mohamed Salah en vue d’une arrivée en cas de départ de Mbappé.

« D'après ce qu'on me dit, le PSG étudiait la possibilité de recruter Salah au début de l'été, en juin, si Mbappé était vendu au Real Madrid », a déclaré le spécialiste mercato de Sky Sport Italia sur la chaîne YouTube de Rio Ferdinand. Sous contrat jusqu’en 2023, l’international égyptien de 29 ans n’a pas encore prolongé avec les Reds et le PSG s’est donc positionné pour le recruter selon The Independant. Mais le club anglais est-il prêt à laisser partir son joueur ?

Liverpool prêt à tout pour prolonger Salah !

En effet, d’après James Pearce, correspondant de Liverpool pour le média The Athletic, a assuré sur la chaîne YouTube du média britannique pour The David Ornstein Show, que la priorité de la direction du club en ce moment, c’est la prolongation de Mohamed Salah. Le directeur sportif Michael Edwards a carte blanche pour offrir à l’ancien attaquant de Chelsea le plus gros contrat de l’histoire des Reds afin de parvenir à le convaincre de parapher un nouveau bail. Le protégé de Jürgen Klopp n’a pas encore signé, mais réclame près de 440.000 euros par semaine pour poursuivre l’aventure à Liverpool. Le Paris Saint-Germain est donc prévenu.