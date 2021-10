LOSC Mercato : Une recrue estivale vers un retour en Espagne ?

Publié par Ange A. le 08 octobre 2021 à 06:45

Champion de France en titre, le Lille OSC a cédé certains éléments durant le dernier mercato estival. Le LOSC a notamment compensé le départ de Mike Maignan en recrutant Ivo Grbic. Prêté avec option d’achat, le portier croate pourrait retourner en Espagne au terme de sa pige.

Le LOSC menacé pour Ivo Grbic

Après son sacre en Ligue 1 la saison dernière, le Lille OSC a été approché par nombreuses d’écuries souhaitant s’attacher les services de quelques éléments. Avec les départs enregistrés cet été, le LOSC réalise d’ailleurs un début de saison poussif. Les Dogues désormais entraînés par Jocelyn Gourvennec ne pointent qu’à la 8e place du classement après 9e journées. Dans les cages, Ivo Grbic commence également à donner satisfaction. Le portier croate est prêté avec option d’achat par l’Atlético Madrid. Si le montant de cette option est estimé à 8 millions d’euros, il est possible que le club nordiste ne la verse plus. AS indique en effet que les Colchoneros suivent de près les performances de leur portier.

Grbic vers un retour à Madrid l’été prochain ?

Le média madrilène révèle même que le portier prêté au LOSC reste en contact avec les hautes sphères de l’Atlético. Andrea Berta, le directeur sportif du champion d’Espagne, s’entretiendrait avec le portier de 25 ans après chacune de ses rencontres. Ceci pour lui manifester la confiance du club. D’après la source, un retour du Croate comme doublure voire comme successeur de Jan Oblak n’est pas à exclure. En prêt au Lille OSC, Ivo Grbic est encore sous contrat avec le club espagnol jusqu’en 2024. Le gardien croate a déjà concédé 9 buts en autant d’apparitions cette saison. Il ne compte pour le moment que deux clean-sheet dans les cages des Dogues.