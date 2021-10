Barça Mercato : Coup de folie ! Laporta boucle deux signatures

Publié par Thomas le 08 octobre 2021 à 12:28

En pleine tourmente sportive et économique, le Barça cherche à se relever en réalisant des coups mercato judicieux et tournés vers l’avenir. Aujourd’hui, le président Joan Laporta devrait boucler deux signatures exceptionnelles, qui vont réjouir les fans blaugranas.

Barça Mercato : Laporta frappe un coup double

En quête de rajeunissement de son effectif et dans l’optique de penser au futur, le Barça devrait acter dans les prochaines heures deux prolongations pleines de sens pour le club, celle de deux joyaux de la Masia, Pedri et Gavi. À seulement 17 et 18 ans, les deux milieux de terrains espagnols affolent la planète foot par leurs débuts tonitruants dans l’élite.

Si Pedri est devenu incontournable au Barça et même en sélection (titulaire lors de l’Euro avec la Roja), son compère de l’entrejeu Gavi semble suivre le même chemin de précocité. Le natif de la région sévillane a honoré sa première cap sous les ordres de Luis Henrique mercredi face à l’Italie, devenant par la même occasion le plus jeune international espagnol.

Joan Laporta a confirmé ce vendredi que Pedri est sur le point de prolonger son aventure dans son club formateur. En fin de contrat en juin prochain, le milieu de terrain espagnol devrait se voir décerner encore plus de protagonisme au Barça, pour, dans un futur proche, devenir le leader technique de l’entrejeu catalan. De même pour Gavi, qui va parapher un nouveau contrat de 5 saisons, avec un salaire qui augmenterait d’année en année. Une superbe nouvelle pour l'écurie blaugrana.

Le Barça respire enfin

Même en temps de crise, les grands clubs trouvent toujours les moyens de se relever. Sortant de deux défaites cuisantes contre l’Atlético de Madrid (2-0) et le Benfica en Ligue des champions (3-0), les hommes de Ronald Koeman voient en cette trêve internationale une opportunité de panser ses maux et revenir plus remontés que jamais. Le club catalan pourra compter sur le retour de sa recrue Sergio Agüero, blessé depuis la Copa América cet été. L’Argentin est attendu contre Valence le 17 octobre.

Dans le même temps, le club pourrait voir débarquer un nouvel entraîneur, en la personne de la légende Xavi Hernández, qui a récemment été recontacté par Joan Laporta pour succéder à Ronald Koeman. Si le licenciement du Néerlandais traîne encore, il devrait cependant avoir lieu avant la trêve hivernale, comme l’avance les médias catalans.