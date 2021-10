ASSE Mercato : La recrue Ignacio Ramirez accélère son intégration

Publié par ALEXIS le 08 octobre 2021 à 18:33

Seule recrue estivale de l’ ASSE, Ignacio Ramirez a mis la trêve internationale à profit pour accélérer son intégration au sein du club de Ligue 1. Il s’est mis à l’apprentissage du français afin de pouvoir communiquer avec tous ses coéquipiers.

ASSE : Ignacio Ramirez « a débuté les cours de français »

Espagnol, Ignacio Ramirez a rejoint l’ ASSE en toute fin du mercato estival dernier, le 31 août 2021. En provenance de Liverpool FC en Uruguay, il a à coeur de vite s’adapter à son nouvel environnement à l'AS Saint-Étienne, mais aussi dans le championnat de France qu’il découvre. Profitant de la trêve internationale de deux semaines, le nouvel attaquant des Verts a décidé de prendre des cours de français accélérés en vue de son intégration rapide. D’après les indiscrétions de Evect, « Ignacio Ramirez a franchi une nouvelle étape dans son intégration, puisqu'il a débuté les cours de français ».

Dans une interview avec Le Progrès, l’avant-centre uruguayen avait laissé entendre qu’il apprécie « communiquer » avec ses coéquipiers sur le terrain. Or, ce n’est pas encore possible comme il le souhaite, car il ne parle pas français. Pour l’instant, il échange en espagnol avec le Péruvien Miguel Trauco. Mais aussi avec Timothée Kolodziejczak passé chez les Tigres de Monterrey au Mexique et Ryad Boudebouz qui a joué en Espagne à Séville (Betis) et Vigo (Celta).

Aucun but en 3 apparitions en Ligue 1

Ignacio Ramirez a signé un contrat d’une saison à l’ ASSE jusqu’en juin 2022. Il est en effet prêté par le club de Montevideo qui porte le prestigieux nom de Liverpool FC. Depuis son arrivée dans le Forez, il a fait 3 apparitions en Ligue 1, soit 107 minutes de jeu cumulées, sans aucun but marqué. Lors de son premier match, à Montpellier, l’avant-centre de 24 ans était entré en jeu à la place d’Arnaud Nordin (60e). Pour son deuxième match, il était titulaire en pointe de l’attaque. Le coach Claude Puel l’avait sorti après 66 minutes de jeu au profit de Trauco. Lors de la lourde défaite contre l’OGC Nice (0-3), le nouveau N°9 de l’ ASSE avait joué seulement 11 minutes en fin du match.