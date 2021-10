OM Mercato : Alexis Sanchez, une clause favorable à Marseille ?

Publié par Timothée Jean le 08 octobre 2021 à 18:03

En difficulté à l’Inter Milan, Alexis Sanchez est annoncé dans le viseur de l’Olympique de Marseille. Le club phocéen vient d’ailleurs de recevoir une excellente nouvelle dans ce dossier.

OM Mercato : Alexis Sanchez peut être libéré par l’Inter Milan

Malgré l’absence de son « grantatakan » Arkadiusz Milik, l’ Olympique de Marseille a réalisé un bon début de saison. Le club phocéen a su se montrer efficace devant les buts avec ses nouvelles armes offensives et un Bamba Dieng bien inspiré. Mais cela reste insuffisant pour Jorge Sampaoli. L’entraîneur de l’OM n’a jamais caché sa volonté d’attirer un renfort offensif supplémentaire en attaque.

Et selon Calciomercato, la direction de l’OM souhaite désormais piocher du côté de l’Inter Milan pour satisfaire son exigeant entraîneur. Les dirigeants marseillais souhaiteraient attirer Alexis Sanchez, devenu indésirable à l’Inter Milan. Absent des plans de l’entraîneur Simone Inzaghi, le buteur Chilien a récemment fait part de son mécontentement et ne serait pas contre l’idée de relever un nouveau challenge à Marseille ou sous d’autres cieux.

En tout cas, Jorge Sampaoli, qui l’a déjà eu sous ses ordres lors de son passage à la tête du Chili, se ferait une joie de l’avoir à Marseille. Sauf que cette mission s’annonce déjà très compliquée en raison de l’indemnité du transfert du joueur et du salaire à lui verser. Alexis Sanchez jouit actuellement d’émoluments XXL compris entre 7 et 10 millions d’euros par saison selon les sources. L’OM ne peut s’aligner sur de tels chiffres. Pourtant, une solution pourrait jouer en faveur des Marseillais. Le site italien révèle en effet l’existence d’une clause qui pourrait permettre à Alexis Sanchez de quitter gratuitement l’Inter Milan, un an avant la fin de son contrat expirant en juin 2023.

Une compensation de 4,5 M€

La source explique que l’Inter Milan aurait une clause pour rompre unilatéralement le contrat de son attaquant à l'issue de la saison. Alexis Sanchez pourrait être libéré à condition de verser « une compensation de 4, 5 millions d’euros » à son club, assure le média italien. Ce montant est plus ou moins accessible pour les finances de l'OM. Les Marseillais devront néanmoins se méfier de la concurrence du FC Barcelone dans ce dossier.