Barça Mercato : Une menace se précise pour l'avenir de Koeman

Les récentes sorties de Joan Laporta ne suffisent pas à conforter Ronald Koeman sur le banc du FC Barcelone. Ancien du Barça, un candidat putatif à la succession du Néerlandais s’est livré sur son retour au Camp Nou.

Les jours de Koeman toujours en danger à Barcelone

Malgré les assurances de Joan Laporta, l’avenir de Ronald Koeman pourrait s’écrire loin du FC Barcelone. Le président du Barça a vertement apporté son soutien au technicien néerlandais. Pour le dirigeant catalan, l’ancien sélectionneur des Oranje mérite une certaine marge de confiance, surtout qu’il ne dispose pas de son effectif au complet. Plusieurs blessés sont en effet à dénombrer chez les Blaugranas. Malgré ces sorties de Laporta, la presse catalane est certaine que l’exécutif barcelonais n’exclut pas un départ de Koeman.

L’état-major des Culés travaillerait même sur sa succession. Esport3 assure que Joan Laporta, Mateu Alemany, Ramon Planes, Rafa Yuste et Jordi Cruyff ont tenu une réunion secrète la semaine dernière. Au cours de cette rencontre, les dirigeants barcelonais ont évalué les différents profils des candidats à la succession de Ronald Koeman. Cité parmi les potentiels remplaçants du Batave, Xavi Hernandez s’est prononcé sur un retour en tant qu’entraîneur à Barcelone.

Xavi Hernandez ouvert à un retour au Barça

Entraîneur des Qataris d’Al Sadd, Xavi Hernandez est présenté comme le favori à la succession de l’actuel coach du Barça. Le jeune entraîneur ouvre d’ailleurs la porte à un retour au FC Barcelone. « Toute offre s’évalue et après, on prend une décision. Je ne sais pas où l’avenir me mènera, mais je suis ouvert à toutes les options », a déclaré l’ancien meneur de jeu des Blaugranas sur la TVE.