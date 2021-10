PSG Mercato : Mbappé, Haaland, Real, une grande nouvelle tombe !

Publié par JEAN-LUC D le 10 octobre 2021 à 18:45

Kylian Mbappé et Erling Haaland vont enflammer le mercato de l’été 2022. Les deux attaquants du PSG et du Borussia Dortmund sont notamment sur les tablettes de presque tous les grands d’Europe, dont le Real Madrid. Mais le club de la capitale pourrait très bien trouver son bonheur avec l’un de ces deux phénomènes. Explications.

Erling Haaland ne veut pas de Mbappé au Real

D’après les dernières informations du journal Marca, Florentino Pérez pourrait être obligé de revoir ses plans concernant le mercato de l’été 2022. En effet, si le président du Real Madrid nourrit le rêve d’associer Erling Haaland à Kylian Mbappé dans la même équipe la saison prochaine, le phénomène norvégien du Borussia Dortmund aurait une tout autre idée pour son futur.

« Je veux être la référence, le joueur à suivre », aurait-il lâché à son entourage. Le Golden Boy 2020 n’aurait donc aucune envie de partager l’affiche avec le numéro 7 du Paris Saint-Germain chez les Merengues. Après l’énorme salaire de 50 millions d’euros annuels qu’il réclame pour signer, Haaland aurait également l’énorme exigence de vouloir choisir ses éventuels coéquipiers dont ne fait pas partie Kylian Mbappé. Florentino Pérez devra donc faire un choix entre les deux joueurs. Une aubaine pour le Paris SG ?

Le Real va devoir trancher entre Mbappé et Haaland

D’après les renseignements d’OK Diario,Erling Haaland a fait le choix de son prochain club et se sera le Real Madrid s’il quitte le Borussia Dortmund à la fin de la saison. Seulement, le numéro 9 du BVB ne veut pas de Kylian Mbappé à ses côtés et va donc obliger la direction madrilène à choisir entre lui et l’international français de 22 ans. Une situation qui pourrait faire les affaires du Paris Saint-Germain. En effet, le club de la capitale française espère pouvoir convaincre Mbappé de prolonger son contrat qui expire au terme de la saison.

Si le Champion du monde 2018 refuse et qu’il part au Real Madrid, Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo ont fait d’Erling Haaland le candidat numéro 1 à sa succession. Le PSG serait même prêt à lui offrir le salaire de ses rêves ainsi que l’énorme commission de son agent Mino Raiola. En imposant au Real Madrid de choisir entre lui et Mbappé, Haaland laisse une chance au PSG d’attirer l’un des deux l’été prochain.