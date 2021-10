ASSE Mercato : Bouanga drague ouvertement un club mythique

Publié par Ange A. le 11 octobre 2021 à 06:40

Attaquant de l’AS Saint-Étienne, Denis Bouanga ne cache plus son désir de changer d’air. Dans une nouvelle sortie, le sociétaire de l’ ASSE a ouvert la porte à un départ chez un grand rival de Ligue 1.

Denis Bouanga prêt à quitter l’ ASSE pour un rival

L’AS Saint-Étienne réalise l’un des pires débuts de saison de son histoire. Après 9 journées de Ligue 1 Uber Eats, l’ ASSE n’a encore signé aucune victoire et pointe à la dernière place du classement. Alors que les Verts semblent de nouveau partis pour jouer le maintien, Denis Bouanga semble encore préoccupé par son avenir. S’il ne lui restera plus qu’un an de contrat au terme de la saison, le Gabonais ne cache plus depuis la fin de saison dernière son désir de changer d’air. Interrogé par le mensuel Le Foot, l’ailier de 26 ans a de nouveau ouvert la porte à un départ de Saint-Étienne. L’ancien Lorientais se voit bien à l’Olympique de Marseille aux côtés de Mattéo Guendouzi.

Des retrouvailles avec Guendouzi à l’OM

L’attaquant de l’AS Saint-Étienne ne doute pas de sa complicité sur le terrain avec le milieu de terrain de Marseille. Les deux joueurs se sont connus au FC Lorient avant que l’international tricolore ne s’envole pour Arsenal. « Pourquoi pas jouer un jour avec lui, à l’OM ou ailleurs, parce qu’on se connait bien, il connait mes déplacements et je sais que sa qualité de passe et sa vision du jeu me permettraient de me régaler », a assuré l’international gabonais. Dans sa sortie, le buteur de l’ ASSE a commenté la signature de son ancen coéquipier à Marseille. « J’ai évidemment suivi sa carrière, toujours heureux de voir qu’il arrivait à jouer dans des clubs aussi prestigieux qu’Arsenal ou le Hertha Berlin. Et je suis content pour lui qu’il signe à l’OM », a-t-il indiqué.