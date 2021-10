Barça Mercato : Ronald Koeman répond à Xavi sur son avenir !

Publié par JEAN-LUC D le 11 octobre 2021 à 09:37

Annoncé comme le grand favori pour succéder à Ronald Koeman, Xavi Hernandez a ouvert la porte au Barça. L’actuel entraîneur du club culé est sorti une nouvelle fois du silence pour évoquer sa situation sur le banc des Blaugranas.

Ronald Koeman bientôt viré ? Xavi postule

Après avoir refusé le poste à plusieurs reprises, Xavi Hernandez semble désormais prêt à quitter Al Sadd et le Qatar pour venir succéder à Ronald Koeman au FC Barcelone. En effet, le technicien néerlandais a beau être soutenu officiellement par son président Joan Laporta, ses jours sont bel et bien comptés sur le banc des Blaugranas. D’autant que le choix numéro 1 de la direction du club a ouvertement annoncé sa disponibilité à envisager l’option de sa succession en cas d’offre.

« Toute offre s’évalue et après, on prend une décision. Je ne sais pas où l’avenir me mènera, mais je suis ouvert à toutes les options », a déclaré l’ancien milieu de terrain du FC Barcelone au micro de TVE. Avec cette sortie de Xavi Hernandez, l’actuel titulaire du poste a lui aussi donné de la voix.

Koeman en remet une couche sur son avenir

Annoncé sur le départ par la presse, Ronald Koeman garde sa sérénité et poursuit son travail sur le banc du FC Barcelone. Malgré le mauvais début de saison de son équipe et une humiliante neuvième place au classement de Liga et deux défaites consécutives en deux sorties de Ligue des champions, l’ancien joueur du club culé ne s’avoue pas vaincu.

Profitant d’une interview avec le média Esports3, Koeman a notamment déclaré : « En tant qu'entraîneur, vous perdez et vous ne gagnez presque jamais (...) J'ai l'impression d'être chez moi à Barcelone. » Autrement dit, si Xavi Hernandez postule pour le poste, Ronald Koeman est bien décidé à aller jusqu’au terme de son contrat, soit le 30 juin prochain, avec l’ambition de redresser la situation sur le terrain.