OM Mercato : Drogba interdit au Vélodrome, les raisons

Publié par Ange A. le 14 octobre 2021 à 07:50

Didier Drogba a signé un retour fracassant au Vélodome mercredi. L’attaquant ivoirien participait à un match caritatif au profit de sa fondation. Dans le même temps, RMC Sport a découvert pourquoi l’ancien buteur marseillais avait reçu une consigne ferme après son transfert à Chelsea.

Retour réussi pour Didier Drogba au Vélodrome

Dix-sept ans plus tard, Didier Drogba a de nouveau foulé la pelouse du Vélodrome. Mercredi, l’ancien avant-centre de l’Olympique de Marseille a pris part au « match des Héros ». Une rencontre caritative organisée par l’Unicef. Celle-ci a opposé les légendes de l’ OM à une équipe de l’organisme onusien également constituée de grands noms du football. Les anciens marseillais se sont imposés (7-4) avec un triplé de l’Ivoirien. De retour au Vélodrome (pour la bonne cause), l’ancien buteur marseillais révélait récemment dans les colonnes de La Provence avoir été interdit de revenir dans l’antre de Marseille après son transfert à Chelsea. « Alors, pour tout dire, on m’avait demandé de ne plus revenir au stade », confiait l’ancien buteur des Blues. RMC Sport croit savoir pourquoi.

Une succession difficile à Marseille

Selon les informations glanées par la radio, l’Olympique de Marseille ne souhaitait pas mettre de pression sur ses nouveaux attaquants. « En réalité, juste après son transfert à Chelsea, les supporters étaient tellement nostalgiques et la période était tellement difficile pour les attaquants lui ayant succédé - notamment Peguy Luyindula - qu’on lui avait dit d’attendre avant de revenir pour ne pas réveiller ce sentiment de nostalgie. Du côté de l’OM, on ne voulait pas mettre encore plus de pression sur les attaquants en place », assure la source. Pour rappel, Didier Drogba n’a eu besoin que d’une seule saison pour écrire sa légende à Marseille. Il avait inscrit 32 buts en 55 matchs lors de la saison 2003/2004. De quoi taper dans l’œil de Roman Abramovich, le propriétaire de Chelsea.