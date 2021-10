PSG : Concurrence avec Donnarumma, gros coup dur pour Navas !

Publié par JEAN-LUC D le 14 octobre 2021 à 15:20

Excellent la saison dernière, Keylor Navas a vu Gianluigi Donnarumma débarquer au PSG cet été. Déjà confronté à la rude concurrence du gardien de but italien, l’international costaricien va désormais devoir gérer un souci personnel.

PSG : Keylor Navas se blesse avec le Costa Rica

La trêve internationale n'a décidément pas fini de donner des sueurs froides aux clubs du monde entier. Avec ces enchaînements de matchs sur un rythme aussi intensif, le risque de blessure n'est évidemment jamais loin. Et le gardien de but du Paris Saint-Germain, Keylor Navas, vient de l’apprendre à ses dépens. Mercredi soir, le Costa Rica et le Salvador s’affrontaient dans le cadre des éliminatoires pour la Coupe du Monde 2022. L’ancien portier du Real Madrid, touché au niveau des adducteurs, a été remplacé à la mi-temps par Leonel Moreira du Club Sport Herediano (Costa Rica).

La gravité de la blessure du portier parisien n’a pas été précisée, mais il pourrait être absent pendant plusieurs semaines en fonction de l’étendue des dégâts. La porte est donc grande ouverte pour Gianluigi Donnarumma pour prendre de l’avance dans la hiérarchie des gardiens que Mauricio Pochettino refuse toujours d’établir entre les deux joueurs.

Navas sur le point de perdre son bras de fer avec Donnarumma ?

D'après les premières informations, Keylor Navas souffrirait d'une gêne à l'adducteur droit et va passer des nouveaux examens dès son arrivée à Paris pour éventuellement diagnostiquer une durée d'indisponibilité. Et d’après les informations du média transalpin Calciomercato, il devrait peu à peu perdre sa place au profit de Gianluigi Donnarumma. Arrivé gratuitement cet été en provenance de l’AC Milan avec le statut de meilleur joueur de l’Euro 2021, le portier de la Squadra Azzurra devrait donc devenir au cours de la saison le numéro 1 dans les cages du Paris Saint-Germain. Avec sa blessure, Keylor Navas n’arrange donc pas sa situation.