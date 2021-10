LOSC : Jocelyn Gouvernnec annonce deux forfaits contre Clermont

Publié par Timothée Jean le 15 octobre 2021 à 04:00

Avant la trêve internationale, le LOSC a enchaîné une série de trois succès en Ligue 1 et compte poursuivre sa montée en puissance ce samedi (17h00) à Clermont. Pour cette rencontre de la 10e journée, Jocelyn Gouvernnec, le coach lillois, sera privé de deux éléments.

LOSC : Gouvernnec confirme deux absences contre Clermont

Le champion de France en titre, à la peine en début de saison, va mieux. Le LOSC a enchaîné une série de trois victoires consécutives en championnat et est revenu dans la première partie du classement de Ligue 1. 9e de Ligue 1 après 9 journées, les Dogues tenteront de s’imposer ce samedi face à Clermont Foot. Et avant le déplacement chez le promu, le LOSC a presque récupéré l'intégralité de son effectif.

Les douze internationaux partis pendant la trêve internationale sont de retour à Lille. Toutefois, Jocelyn Gouvernnec devra composer sans deux joueurs. En conférence de presse, l’entraîneur lillois a fait le point sur son effectif et annoncé deux forfaits pour le match contre Clermont. Le défenseur Reinildo Mandava et l’attaquant Burak Yilmaz sont suspendus pour cette rencontre pour accumulation de cartons jaunes en moins de 10 matchs. Pour le reste du groupe, tous les signaux sont au vert.

« On a eu douze internationaux, mais tout va bien entre ceux qui ont fait les quinze jours avec nous et ceux qui sont rentrés de sélection. On va tout de même continuer à faire des vérifications avec le médical pour les internationaux, mais tout le monde est bien », a-t-il confié.

Renato Sanches est opérationnel

Entré lors de la victoire du LOSC contre l'Olympique de Marseille, Renato Sanches devrait également faire partie du groupe qui affrontera Clermont ce samedi. Il est opérationnel pour cette rencontre. « Renato est resté avec nous, il a fait deux semaines avec le groupe et il a bien travaillé, comme tout le groupe qui est resté ici », a confié Jocelyn Gouvernnec avant d’annoncer que les deux derniers internationaux Timothy Weah et Jonathan David devraient revenir à Lille dans les prochaines heures.