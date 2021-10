PSG Mercato : Mbappé peut partir, Doha tient déjà son successeur

Publié par JEAN-LUC D le 14 octobre 2021 à 21:20

Libre le 30 juin prochain, Kylian Mbappé refuse toujours de prolonger son contrat, poussant ainsi le PSG a s’activer déjà en coulisses afin de le remplacer dans l’effectif de Mauricio Pochettino. Aux dernières nouvelles, le club de la capitale serait sur la bonne voie dans cet immense chantier.

Haaland priorité du PSG en cas de départ de Mbappé

D’après les renseignements recueillis par le spécialiste mercato Santi Aouna de Foot Mercato, Erling Haaland est la priorité numéro 1 du Paris Saint-Germain pour succéder à Kylian Mbappé si ce dernier décidait de ne pas parapher un nouveau contrat. Leonardo, le directeur sportif du club parisien, aurait d’ores et déjà entamé des discussions avec Mino Raiola, le représentant du numéro 9 du Borussia Dortmund.

Arrivé en janvier 2020 en provenance du RB Salzbourg contre un chèque de 20 millions d’euros, Erling Haaland est lié au BVB jusqu’au 30 juin 2024, mais son contrat comporte une clause libératoire pour l’été 2022 en cas d’offre comprise entre 75 et 90 millions d’euros. Des chiffres qui n’effraient guère les Rouge et Bleu qui seraient d’ailleurs disposés à offrir un pont d’or au joueur de 21 ans afin de le convaincre de rejoindre la bande à Lionel Messi l’été prochain.

Le PSG prêt à couvrir d’or Erling Haaland

Véritable phénomène, Erling Haaland explose tous les records sous le maillot du Borussia Dortmund et presque tous les plus grands clubs européens se l’arrachent. Manchester City est par exemple bien avancé dans le dossier. Le Real Madrid, le FC Barcelone, le Bayern Munich, Chelsea, Manchester United et la Juventus Turin sont également sur les rangs pour le récupérer en cas de départ.

Conscient de cette énorme concurrence, le Paris Saint-Germain serait prêt à lui faire la même offre que Kylian Mbappé, soit un contrat de deux ans, plus une en option, avec à la clé un salaire compris entre 38 et 42 millions d’euros, hors bonus. Suffisant pour le convaincre de signer ?

Affaire à suivre…