PSG Mercato : Le prochain club d’Erling Haaland déjà connu ?

Publié par JEAN-LUC D le 25 septembre 2021 à 09:10

Annoncé sur le départ en fin de saison, Erling Haaland est placé dans le viseur de presque tous les grands clubs d’Europe. En quête d’un éventuel successeur à Kylian Mbappé, le PSG a fait du joueur du Borussia Dortmund sa principale priorité pour le poste. Aux dernières nouvelles, le phénomène norvégien de 21 ans aurait une préférence concernant la suite de sa carrière.

Erling Haaland va rejoindre le Real Madrid

Véritable sensation de ces deux dernières saisons, Erling Haaland est l’un des deux joueurs les plus convoités du moment. Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2024, le jeune international norvégien peut toutefois quitter le Borussia Dortmund grâce à une clause libératoire insérée dans son contrat et qui devient activable l’été prochain contre le paiement d’un montant compris entre 75 et 100 millions d’euros. Annoncé dans les plans de plusieurs grands clubs, Haaland n’ira pas à Liverpool selon Steve McManaman qui l’envoie au Real Madrid.

« Est-ce que je pense que Liverpool sera dans la course pour le recruter l'été prochain ? Non », a rétorqué l’ancien joueur des deux équipes dans une chronique pour Horseracing.net. « Je pense vraiment qu'il ira au Real Madrid et le joueur aime personnellement l'idée du club, le style de vie, et tout ce qui vient avec le fait de jouer pour eux », ajoute l’ex-international anglais.

« Je ne pense pas que le prix soit la raison pour laquelle Liverpool ne veut pas le signer. Ce sont toutes les autres variables liées à la signature d'un joueur de son calibre. Il aurait un salaire énorme et tous les autres joueurs voudraient le même », précise l’homme de 49 ans.

Haaland veut gagner la Ligue des Champions

Avec Kylian Mbappé, Erling Braut Haaland est sans aucun doute l’un des joueurs les plus convoités de la planète. Un départ l’été prochain est presque une certitude puisque sa clause libératoire de 75 millions d’euros sera alors activée. Alors que son nom est associé au Paris SG, au Real Madrid, Chelsea, FC Barcelone, Liverpool et bien d’autres grands clubs du continent, Haaland veut disputer et gagner la Ligue des Champions.

Il espère donc rejoindre un club qui lui permettra d’atteindre ses objectifs. « Mino Raiola voudrait aussi beaucoup d'argent lui-même, et je ne pense pas que Liverpool veuille s'impliquer dans cette affaire », s’est exprimé Steve McManaman.