OL Mercato : Du nouveau sur le dossier Sardar Azmoun

Publié par ALEXIS le 15 octobre 2021 à 11:15

Courtisé par l’ OL pendant le dernier mercato estival, Sardar Azmoun est finalement resté au Zénith Saint-Pétersbourg. Le dossier de l’attaquant de 26 ans n’est pas pour autant refermé. Juninho serait toujours sur le coup.

L' OL surveille toujours de près Sardar Azmoun

L’ OL a tenté de recruter Sardar Azmoun lors du dernier mercato estival. Les contacts entre le club rhodanien et son homologue russe n’ont pas abouti à un accord et l’avant-centre est resté à Zénith. En effet, le club russe a repoussé la proposition de l’Olympique Lyonnais et d’autres prétendants de son N°7. « J’ai reçu des offres de Tottenham, de Lyon, du Bayer Leverkusen et de la Roma, et le Zénith les a refusées », avait confirmé Sardar Azmoun dans le tabloïd britannique The Sun, après la fermeture du marché estival.

Toutefois, Juninho surveille toujours de près le buteur et serait même en contact avec lui, car son contrat prend fin en juin 2022 et il peut donner son accord au club de son choix dès le mercato hivernal en janvier 2022. D’ailleurs Sardar Azmoun avait annoncé la couleur sur son départ de Saint-Pétersbourg. « Si je pars, je le ferai l’été prochain en tant que joueur libre », avait-il lâché.

De la concurrence pour l'Olympique Lyonnais

Comme il l’a fait savoir, le buteur du Zénith est très courtisé en Europe grâce à ses performances dans le championnat de Russie. La saison dernière, il avait marqué 19 buts et délivré 6 passes décisives en 24 matchs disputés en Premier Liga (championnat de l’élite russe). Cette saison, il a déjà inscrit 5 buts en 9 apparitions. Juninho doit donc jouer des coudes face à la forte concurrence sur le dossier Azmoun.

Il faut dire que le Zénith Saint-Pétersbourg a bloqué l’international iranien (56 sélections pour 37 buts marqués), afin de disputer la Ligue des champions avec lui. Rappelons que le club champion de Russie est dans le groupe H de la C1 avec Chelsea, la Juventus et Malmö. Sardar Azmoun n’a pas encore marqué le moindre but dans la compétition, mais son équipe compte 3 points comme Chelsea, après 2 journées.

