Stade Rennais Mercato : 26M€, une grosse vente déjà programmée ?

Publié par JEAN-LUC D le 17 octobre 2021 à 12:05

Malgré un trio offensif des plus efficaces en Europe, Liverpool peu encore recruter en attaque afin de renforcer davantage l’effectif de Jürgen Klopp. Et le Stade Rennais serait dans le collimateur du club anglais.

Liverpool piste une star du Stade Rennais

Arrivé en octobre 2020 pour 26 millions d’euros en provenance d’Anderlecht, Jérémy Doku est parvenu à s’imposer au sein de l’effectif du Stade Rennais. Auteur d’une fin de saison et d’un Euro époustouflants, l’ailier de 19 ans pourrait ne pas faire long feu en Bretagne. Les performances de l’international belge ayant attiré la convoitise d’un géant de la Premier League. En effet, d’après les révélations de RTL Sports, Liverpool est intéressé par le profil du protégé de Bruno Genesio. Son profil plaît tout particulièrement à Jürgen Klopp qui aimerait l’associer à la rotation derrière Mohamed Salah, Sadio Mané et Roberto Firmino.

Selon le média belge, les Reds surveillent attentivement la situation de Jérémy Doku, qui est avec Raphinha de Leeds United l’un des joueurs les mieux placés pour rejoindre le club anglais l’été prochain. D’autant que les 26 millions d’euros fixés par le site spécialisé Transfermarkt comme étant la valeur du jeune Belge ne constituent pas un sérieux obstacle pour Liverpool FC. Mais Jérémy Doku va devoir déjà se soigner avant d’espérer une offensive de Jürgen Klopp en janvier ou l’été prochain.

Mercato Stade Rennais : Coup dur pour Jérémy Doku

Blessé aux ischiojambiers contre le FC Nantes (1-0), le 22 août dernier, Jérémy Doku était annoncé sur le retour ce dimanche contre le FC Metz. Finalement, le natif de Borgerhout s'est blessé au genou à l'entraînement et devrait donc être absent pendant encore plusieurs semaines.

« On a malheureusement un joueur qui s’est blessé lundi. Jérémy Doku s’est fait mal, mais à un autre endroit, au genou. C’est un coup dur pour nous. Il a déjà été absent pendant six semaines. Il a fait beaucoup d’efforts pour revenir. Il était très bien, il avait retrouvé son niveau. Il avait aussi retrouvé une fraîcheur mentale qui était parfaite. On attend un peu plus d’éléments pour connaître la durée de son invalidité, mais ce n’est pas une blessure bénigne », a expliqué son entraîneur Bruno Genesio en conférence de presse.

« C’est le ligament latéral externe qui est touché, donc on aura d'ici une dizaine de jours la durée de son indisponibilité », a ajouté l’ancien coach de l’Olympique Lyonnais. Aux dernières nouvelles, le retour à la compétition de Jérémy Doku est espéré avant la fin de l'année civile.