OM : Après Lorient, une recrue de Sampaoli tance déjà Paris

L’Olympique de Marseille a renoué avec le succès dimanche contre le FC Lorient. Auteur d’un doublé lors du carton de l’ OM (4-1), une recrue de Jorge Sampaoli s’est tournée vers le Classique contre le Paris Saint-Germain.

L’ OM cartonne Lorient avant la Lazio et le PSG

Fin de la traversée du désert pour l’Olympique de Marseille. Dimanche à l’Orange Vélodrome, l’ OM a mis fin à une disette de quatre rencontres sans victoire. Les hommes de Jorge Sampaoli ont renoué avec le succès avec la manière. Menés dans le premier quart d’heure suite à un penalty transformé par Armand Lorienté, les Olympiens ont fini par renverser les Merlus (4-1). Un doublé de Mattéo Guendouzi et des réalisatons de Boubacar Kamara et Arkadiusz Milik ont permis au club phocéen de renverser le club Morbihan. Suite à cette performance, Marseille monte sur la troisième marche du podium. Le club provençal s'est rassuré avant sa semaine cruciale au cours de laquelle il affrontera la Lazio Rome puis le Paris Saint-Germain.

Double buteur, Guendouzi prévient déjà le PSG

Acteur clé du come-back réalisé par l’Olympique de Marseille, Mattéo Guendouzi s’est projeté sur le choc contre le Paris Saint-Germain. « En tant que footballeur, on vit pour jouer ces matchs-là. Surtout ici avec la ferveur incroyable du Stade Vélodrome. On peut faire quelque chose, j’ai confiance en mon équipe », a d’abord lâché le milieu de l’ OM à Prime Video. Pour le joueur prêté par Arsenal, Marseille peut enchaîner grâce à son public contre le PSG. « Je suis sûr qu’on va prendre les trois points avec l’aide de notre public. Oui, sûr. On a très bien commencé la saison, on a un gros effectif, le coach veut qu’on gagne ces chocs et nous aussi », a-t-il poursuivi. Rendez-vous est donc pris pour dimanche prochain au Vélodrome pour le 101e Classique.

