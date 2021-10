OM : Ce joueur est le plus redoutable d'Europe depuis 4 ans !

Publié par Timothy le 18 octobre 2021 à 11:14

Hier, l' OM a renoué avec le succès face au FC Lorient de la plus belle des manièrers. Menés dans le premier quart d’heure après un penalty transformé par Armand Laurienté, les hommes de Jorge Sampaoli ont renversé les Merlus (4-1). Un doublé de Mattéo Guendouzi et des réalisatons de Boubacar Kamara et Arkadiusz Milik ont permis aux phocéens de renverser la tendance et de s'emparer de la troisième place du classement Ligue 1.

OM : Payet encore décisif face à Lorient

Lors de cette rencontre, un joueur olympien était encore en feu. S'il n'a pas inscrit de but, le milieu offensif de l' OM, Dimitri Payet, a été l'auteur de trois passes décisives. L’international français a démontré une nouvelle fois ses talents de passeurs et de technicien hors pair, entre autres sur l’égalisation de Boubacar Kamara où il nous a octroyé une feinte de frappe. Une prestation qui confirme son très bon début de saison avec l'Olympique de Marseille.

L'entraîneur argentin, Jorge Sampaoli, a d'ailleurs justifié la précieuse conservation de sa pépite sur l'ensemble du match. « La victoire est méritée parce que nous avons eu beaucoup plus d'occasions. Le match s'est décidé à la fin, dans les cinq dernières minutes, et c'est pourquoi nous n'avons pas pu sortir Payet plus tôt. La victoire nous fait progresser, on se prépare à l'entraînement pour être en forme comme ça, il faut qu'on arrive à forcer les situations. »

Cette stat de Payet qui affole l'Europe

En plus d'être remarqué dans le championnat français, Dimitri Payet prouve son jeu redoutable à l'échelle européenne. Selon les statistiques de Squawka Football, le Réunionnais est le joueur qui a créé le plus d’occasions dans les cinq plus grands championnats européens depuis 2017-2018. Le milieu de 34 ans est en effet à l’origine de 383 situations chaudes devant le but adverse en 9 165 minutes de jeu. Il devance ainsi Kevin De Bruyne (366 en 9 147 minutes, Manchester City), Luis Alberto (364 en 10 957 minutes, Lazio Rome), Lionel Messi (350 en 11 799 minutes, PSG) et Papu Gomez (348 en 10 439 minutes, FC Séville).