FC Nantes : Sébastien Corchia dévoile l’objectif de la saison !

Publié par Timothée Jean le 19 octobre 2021 à 18:25

À l’issue du match nul (1-1) du FC Nantes contre les Girondins de Bordeaux, Sébastien Corchia a clarifié l’objectif principal des Canaris pour cette saison. Le défenseur nantais a toutefois reconnu que cette mission sera difficile à accomplir.

FC Nantes : Corchia salue la prestation de son équipe

Ce dimanche, le FC Nantes se déplaçaient sur la pelouse du Matmut Atlantique pour affronter les Girondins de Bordeaux dans le cadre de la 10e journée de Ligue 1. Menés très vite au score, les Jaune et Vert n’ont pas tremblé et sont finalement parvenus à revenir au score grâce à un but de Pedro Chirivella. Le score n’évoluera pas, les deux rivaux se sépareront finalement sur un score de parité (1-1).

Dans des propos rapportés par Ouest-France,Sébastien Corchia est revenu sur ce match et a tenu à souligner la prestation de ses coéquipiers fait de détermination et de caractère face aux Bordelais. « Nous avons montré du caractère en revenant au score. C'est positif. On a poussé pour mettre le deuxième, mais on n’y a pas réussi. Il faut se baser sur cette combativité et continuer ainsi », a déclaré le défenseur nantais.

FC Nantes : Sébastien Corchia vise le podium

Avec ce match nul en terre girondine, le FC Nantes occupe désormais la neuvième place de Ligue 1 à trois points de l’Olympique de Marseille (3e). Un positionnement qui fait du bien au moral des Nantais. Et ce n’est pas Sébastien Corchia qui dira le contraire. Le joueur de 30 ans et l’équipe nantaise visent désormais une place sur le podium de Ligue 1 pour cette saison. « Plus on est en haut du classement, mieux on se sent. Après la saison compliquée de l’an dernier, on s’efforce de ne pas commettre les mêmes erreurs. Si on peut finir le plus haut possible, on ne va pas se gêner », a-t-il ajouté.

Cependant, le défenseur nantais refuse de s’emballer et garde la tête sur les épaules. Sébastien Corchia reste concentré sur le prochain match du FCN contre Clermont. « Il va être important de le gagner pour bonifier ce match nul. On doit le prendre avec de bonnes intentions parce que ce match s’annonce encore difficile. », a-t-il indiqué.