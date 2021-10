Ex - OL Mercato : Cet indice de taille sur l’avenir de Lloris

Publié par Ange A. le 24 octobre 2021 à 06:40

Ancien de l’Olympique Lyonnais aujourd’hui capitaine de Tottenham, Hugo Lloris vient de lever un pan de voile sur son avenir. Le portier tricolore a notamment évoqué sa retraite dans une interview à la presse anglaise.

Bientôt l’heure de la retraite pour Hugo Lloris, sa réponse

Parti de l’Olympique Lyonnais pour Tottenham en 2012, Hugo Lloris est aujourd’hui un cadre de la formation londonienne dont il est le capitaine. Au terme de la saison, l’ancien gardien de but de l’OL va célébrer ses 10 ans chez les Spurs. Mais pour le moment, rien n’indique qu’il ira au-delà de son bail. Son contrat avec le club londonien expirant en juin prochain n’ayant pas (encore) été prolongé. Alors qu’il va fêter ses 35 ans en décembre, le champion du monde tricolore se donne encore quelques années avant de raccrocher les crampons. Pour le portier passé par Lyon ou encore l’OGC Nice, il est question « de profiter du football et de la compétition ».

La date de sa fin de carrière déjà fixée

Avec l’âge, Hugo Lloris est néanmoins conscient qu’il ne lui reste plus beaucoup de temps au plus haut niveau. Raison pour laquelle il commence à songer à sa retraite sportive. « Je sais que je suis dans les dernières étapes de ma carrière. Il me reste, je ne sais pas, trois ou quatre ans devant moi […] Je sais que je dois encore plus en profiter qu’avant parce qu’un jour cela va s’arrêter », a confié le capitaine de l’équipe de France dans un entretien à Sky Sports. En attendant de ranger ses crampons, il reste donc à savoir de quoi sera fait le futur immédiat du capitaine des Spurs de Tottenham. Réponse dans les prochains mois.