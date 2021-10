ASSE Mercato : Après Angers, Puel fait une annonce explosive !

Publié par JEAN-LUC D le 24 octobre 2021 à 14:03

Fragilisé par le début de saison catastrophique de l’ASSE, Claude Puel est de plus en plus annoncé sur le départ. Après le match nul de son équipe face à Angers SCO (2-2), vendredi à l’occasion de la 11e journée de Ligue 1, l’entraineur stéphanois a fait une annonce sur sa situation.

Claude Puel ne compte pas abandonner l’ASSE

Après le nul arraché contre Angers, en ouverture de la 11e journée de Ligue 1, Claude Puel a envoyé un message clair aux dirigeants de l’AS Saint-Étienne concernant son avenir sur le banc. Arrivé en octobre 2019 en remplacement de Ghislain Printant, le technicien français a bien l’intention d’aller jusqu’au bout de son engagement, soit jusqu’au 30 juin prochain.

« Ma situation ? Je reste concentré auprès de mes joueurs. De les voir comme je les vois ce soir, ne rien lâcher, c'est plaisant. Il y a de jeunes joueurs qui vivent des choses difficiles et très formatrices dans un environnement difficile lié à notre situation, ils font preuve de qualité. Ce qu'ils ont vécu ce soir, c’est difficile. J'aurais aimé qu'ils soient récompensés avec une victoire », a analysé Claude Puel sur Prime Video après le match face aux Angevins.

Puis d’ajouter : « ma position est celle d'un entraineur proche de ses joueurs, qui veut que ses joueurs prennent leur qualité pour trouver plus d'efficacité. Ce qui m'intéresse, c'est de rester pragmatique, être professionnel. Je suis proche de mes joueurs et je veux aller chercher une victoire. On a un groupe de qualité, si nous arrivons à remonter au classement, tout se fera naturellement. »

Après 11 journées de championnat, l’AS Saint-Étienne occupe toujours la dernière place au classement, mais l’ancien coach de l’OGC Nice compte bien remonter la penche avec son groupe.

Puel : « Je reste concentré sur ma tâche pour aider le club »

Avec la situation actuelle des Verts, c’est tout logiquement que certains supporters de l’AS Saint-Étienne demandent du changement sur le banc. Mais Claude Puel reste serein et préfère se concentrer sur son équipe afin de remonter au classement.

« Je n'ai pas envie de parler de mon cas personnel. Je suis là pour rester proche de mes joueurs et les voir gérer au mieux cette situation. L'environnement, c'est aux dirigeants de le gérer. Nous vivons beaucoup d'adversité depuis le début de saison. Je vois un groupe très professionnel qui met beaucoup d'intensité aux entraînements. Les jeunes vivent des moments difficiles, formateurs pour leur début de carrière. Il faut s'extirper de cette zone de classement et cela se fera petit à petit. Je reste concentré sur ma tâche pour aider le club à avoir des perspectives d'avenir avec des jeunes formés à l'ASSE », a-t-il expliqué.

Les supporters de l’AS Saint-Étienne sont donc prévenus. Puel ne compte céder à aucune pression extérieure à sa direction.