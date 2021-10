OL : Gros coup de gueule d’Anthony Lopes après la défaite à Nice

Publié par ALEXIS le 26 octobre 2021 à 02:30

La défaite renversante de l’ OL à Nice (3-2) reste en travers de la gorge d’Anthony Lopes. Le gardien de but a été dur avec lui et ses coéquipiers après cette défaite alors qu’ils menaient 2-0 à 9 minutes de la fin du match.

OL : Anthony Lopes, « on a failli mentalement »

La victoire tendait tranquillement les bras à l’ OL, lors de la 11e journée de Ligue 1, mais Anthony Lopes et ses partenaires ont été renversés par l’OGC Nice à l’Allianz Riviera. En effet, l’Olympique Lyonnais a concédé trois buts en toute fin de match, alors qu’il menait au score (2-0) à la 80e.Youcef Atal (81e), Andy Delort (89e) et Evann Guessand (90e + 3) sont les buteurs du Gym. Dans sa réaction d’après-match, Anthony Lopes a évoqué une grosse faute professionnelle.

« On a failli mentalement. On gérait le match tranquillement. On le maitrisait avec deux buts d’avance. On doit remporter ce match », a-t-il regretté sur OL TV. « Il y a eu beaucoup de choses négatives en fin de match. Il y aurait dû avoir un sursaut d’orgueil. Il y avait de belles choses à faire avec le podium. Il faudra se relever, ce sera difficile. L’expérience ne fait pas tout. Après le carton rouge de Tino Kadewere (85e), il fallait se remettre la tête à l’endroit », a regretté le gardien de but des Gones.

Léo Dubois, « on a pété les plombs »

Capitaine de l’ OL, Léo Dubois est aussi mécontent de leur fin de match catastrophique. « On était au-dessus techniquement, dans le jeu pendant tout le match, mais on a pété les plombs, on s’est mis dedans », a-t-il noté. Il s'est ensuite projeté sur le prochain match en Ligue 1 contre le RC Lens, le samedi 30 octobre (21h) au Groupama Stadium. « Il faut qu’on progresse mentalement. On doit se remettre en question », a-t-il demandé. Notons que Lyon est 9e du championnat avec 16 points.