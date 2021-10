PSG Mercato : Après l’OM, une bonne nouvelle tombe au Paris SG

Publié par JEAN-LUC D le 26 octobre 2021 à 06:15

Après la 11e journée de Ligue 1 et son match nul sur la pelouse de l’OM, le PSG est sévèrement critiqué pour son jeu toujours insipide et sans construction aucune. Mais à côté de cela, le club de la capitale a reçu une bonne nouvelle concernant son effectif.

Sergio Ramos attendu à l’entrainement collectif

Au lendemain de son match nul face à l’Olympique de Marseille, le Paris Saint-Germain essuie de nombreuses critiques sur la pauvreté de son jeu malgré la présence de grosses stars dans l’équipe de Mauricio Pochettino. Mais bonne nouvelle pour les supporters parisiens, un retour d’envergure se précise. Débarqué librement l'été dernier en provenance du Real Madrid, Sergio Ramos n'a toujours pas disputé la moindre minute en match officiel sous ses nouvelles couleurs.

Mais d’après les renseignements recueillis par le journal Le Parisien, les dernières nouvelles concernant le Champion du monde 2010 sont bonnes. En effet, le média régional explique que l’ancien capitaine du Real Madrid, longtemps gêné par une blessure persistante au mollet, devrait participer aux séances collectives cette semaine. De quoi envisager enfin les grands débuts de Sergio Ramos au PSG dans les semaines à venir. En attendant, l’international espagnol de 35 ans a reçu un message fort en interne.

Mercato PSG : Ramos reçoit un message fort en interne

Interrogé sur l’arrivée de Sergio Ramos au Paris Saint-Germain, Marquinhos s’est montré élogieux dans un entretien accordé au journal régional Le Parisien. Même si ses grands débuts sont toujours attendus, l’immense expérience du défenseur central espagnol apporte déjà en interne comme le souligne son nouveau capitaine.

« L’intégration de Sergio Ramos ? C’est super ! Bien qu’il ait tout gagné et s’appuie sur une carrière exceptionnelle, on voit qu’il a encore faim. Il a ce caractère qui fait les champions, il montre qu’il veut s’inscrire dans la quête des objectifs qu’on s’est fixés. Malheureusement, il n’est pas encore sur le terrain avec nous, là où se créent les affinités, là où on gagne en expérience commune. Mais ça va venir », a déclaré l’international brésilien de 27 ans. Le principal concerné appréciera.