OM : Le groupe officiel de Sampaoli, deux surprises face à Nice

Publié par Timothée Jean le 27 octobre 2021 à 13:53

Ce mercredi soir, l’OGC Nice et l’ OM ont rendez-vous à Troyes pour rejouer le match arrêté lors de la troisième journée de Ligue 1. Une confrontation sur un terrain neutre et à huis clos, cruciale pour ces deux équipes du haut classement. Et pour ce choc, l’entraîneur Jorge Sampaoli a décidé de convoquer un groupe de 21 joueurs, avec deux surprises contre les Aiglons.

OM : Jorge Sampaoli avec deux pépites contre Nice

Après avoir montré de belles choses lors du Classico contre le Paris Saint-Germain (0-0), l’Olympique de Marseille compte ramener les trois points de son déplacement à Troyes. Ce mercredi (21h) au Stade de l’Aube, l’ OM retrouve l’OGC Nice pour rejouer le match comptant pour la troisième journée de Ligue 1. Les Olympiens auront l’occasion de passer devant leur adversaire en cas de victoire. Et ça, Jorge Sampaoli le sait très bien.

L’entraîneur de l’ OM n’a remporté qu’un seul de ses sept derniers matchs, toutes compétitions confondues. Il est donc impératif pour l’Olympique de Marseille de mettre un terme à cette série de résultats négatifs en renouant avec le succès ce mercredi face aux Aiglons. Et pour ce choc, Jorge Sampaoli devra composer sans trois joueurs. Leonardo Balerdi est suspendu, tandis que Pol Lirola et Amine Harit, qui ont officiellement rejoint l'OM en fin de mercato, ne sont pas autorisés à disputer cette rencontre. Ils ne figurent pas dans le groupe marseillais retenu pour ce déplacement à Troyes.

En revanche, l’entraîneur marseillais a décidé de convoquer deux jeunes joueurs issus de la réserve pour compléter son groupe. Le milieu polyvalent, Oussama Targhalline (19 ans), a été retenu par le coach marseillais. L'attaquant Salim Ben Seghir (18 ans) fait également partie du groupe de l’ OM qui affrontera l’OGC Nice.

Le groupe de l'Olympique de Marseille face à Nice

Gardiens : Mandanda, Pau Lopez, Ngapandouetnbu

Défenseurs : Amavi, Alvaro, Peres, Caleta-Car, Saliba

Milieux de terrain : Kamara, Rongier, Guendouzi, Gerson, Gueye, Targhalline

Attaquants : Milik, Luis Henrique, De la Fuente, Payet, Dieng, Ünder, Ben Seghir