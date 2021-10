PSG : La liste du Ballon d'Or fuite ! Messi et Benzema sur le podium

Publié par Thomas le 27 octobre 2021 à 17:28

Le week-end dernier, se sont clos les votes des journalistes, capitaines et entraîneurs pour élire le nouveau Ballon d’Or 2021. Une récompense prestigieuse qui avait été laissée orpheline l’année dernière, où le prix n’avait été décerné à aucun lauréat à cause de la pandémie mondiale. Cette année, l'attaquant du PSG, Lionel Messi, peut prétendre à septième titre.

Si le résultat des votes est attendu le 29 novembre prochain, la liste aurait déjà fuité sur la toile ! Aussi incroyable qu’il puisse paraître, on connaît enfin le grand gagnant du trophée suprême. Et ce n’est ni Lionel Messi, ni Karim Benzema.

PSG : Lewandski sacrée Ballon d’Or ! Messi 2ème

Plusieurs noms miroitaient autour du prestigieux ballon doré, et beaucoup de médias y allaient de leurs spéculations. Certains préférant assurer le coup en reconduisant la star argentine du PSG, Lionel Messi, pour un septième sacre (record absolu), d’autres plus pragmatiques ne jurant que par le Polonais Robert Lewandowski, véritable machine à but en 2021, ou bien par Karim Benzema, impressionnant avec le Real, et récemment victorieux de la Ligue des Nations avec les Bleus. Pas de doute, cette édition 2021 allait être l’une des plus serrées de l’histoire.

Seulement, si le doute subsistait jusqu’alors, un mystérieux internaute vient de publier sur la toile le classement complet du Ballon d’Or, avait en tête de gondole, l’attaquant du Bayern Munich, Robert Lewandowski.

Un leak à prendre avec des pincettes bien sûr, mais qui a eu le mérite d’enflammer la Twittosphère, et d’être relayé par de gros médias sportifs comme Marca. Après le Bavarois, Lionel Messi et Karim Benzema complètent le podium.

Une superbe nouvelle pour Robert Lewandowski donc, si l’information venait à être confirmée, qui se verrait récompensé de son impressionnante saison à Munich (41 buts la saison dernière en 29 rencontres de Bundesliga) et qui serait vengé par la même occasion de sa non-nomination l’année passée, lui qui faisait figure de grand favori auprès des bookmakers.