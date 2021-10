Mercato ASSE : Mathieu Debuchy regrette son départ de Sainté

Publié par ALEXIS le 28 octobre 2021 à 15:47

Laissé libre par l’ ASSE au terme de son contrat, Mathieu Debuchy a signé à Valenciennes. Dans son entretien accordé à So Foot, il a l’impression d’avoir été poussé vers la porte de sortie par les dirigeants stéphanois.

Debuchy souhaitait jouer encore une saison à l' ASSE

L’ ASSE n’a pas souhaité garder Mathieu Debuchy à l’issue de son bail en juin 2021. Ainsi, le club l’a laissé filer librement et il s’est engagé avec Valenciennes en Ligue 2, en août dernier. Dans ses propos confiés à la source, le défenseur avoue qu’il espérait faire encore une saison à l’AS Saint-Étienne.

Il a donc été surpris par la décision de la direction stéphanoise. « Peu avant la fin de mon contrat, j’ai eu un rendez-vous avec le coach, le président et le directeur général de Sainté. Ils m’ont annoncé que mon contrat ne serait pas prolongé », a confié l’arrière latéral droit. « Moi, ça m’aurait pourtant plu de pouvoir pousser encore un an, même si on avait vécu quelques moments pénibles. En plus, on avait dû passer une saison entière avec un Chaudron vide. J’aurais vraiment aimé retrouver le public stéphanois », a-t-il regretté.

Puel doit « trouver un équilibre entre jeunesse et expérience »

Mathieu Debuchy avait signé à l’ ASSE fin janvier 2018, alors que les Verts étaient menacés de relégation. Il avait réussi, avec d’autres tôliers, dont Yann M’Vila, à maintenir le club dans l’élite. Malgré son départ avec un arrière-goût amer, l’arrière latéral droit suit toujours l’équipe de Claude Puel. Et il n’a pas caché sa peine de la voir en difficulté cette saison . Il pense que le projet de Claude Puel, basé sur de jeunes joueurs talentueux, a été un peu précipité.

« C’est sa philosophie. Puel l’a fait dans tous les clubs dans lesquels il est passé. Je le sais bien, parce que c’est lui qui m’a lancé à Lille. Ça a peut-être été trop rapide à Sainté, car ils étaient nombreux à découvrir la Ligue 1. C’est bien, mais il faut réussir à trouver un équilibre entre jeunesse et expérience », a commenté l’ancien Stéphanois.