PSG-LOSC : Le groupe de Pochettino avec une grosse surprise !

Publié par JEAN-LUC D le 29 octobre 2021 à 17:27

Ce vendredi à 21h, le PSG reçoit le LOSC en ouverture de la 12e journée de Ligue 1. Mauricio Pochettino, l’entraîneur du club de la capitale, a dévoilé le groupe retenu pour cette rencontre.

Messi présent dans le groupe du PSG pour affronter le LOSC

Très attendu après sa piètre prestation face à l’Olympique de Marseille, dimanche dernier au Stade Vélodrome, le Paris Saint-Germain affronte ce soir le LOSC de Jocelyn Gourvennnec. Si Neymar et Angel Di Maria sont bel et bien présents et aptes à tenir leurs rôles durant cette rencontre, ce n’est pas vraiment le cas pour deux autres compères du quatuor parisien, Kylian Mbappé et Lionel Messi. Souffrant d’une infection ORL, l’international français de 22 ans est forfait pour ce choc contre les Dogues.

Concernant le sextuple Ballon d’Or, il a ressenti une gêne musculaire hier et ne s’est pas entraîné avec ses coéquipiers. Toutefois, le coach du PSG l’a retenu dans le groupe pour le match contre l’équipe lilloise. Annoncé incertain, l’ancien capitaine du FC Barcelone est donc finalement retenu pour cette affiche sans toutefois savoir s’il va faire son entrée sur la pelouse ou non. Véritable patron du milieu de terrain du Paris Saint-Germain, Marco Verratti a été touché à la hanche et va manquer à l’appel durant quatre semaines.

Si le LOSC est privé de Sven Botman (blessé) et Benjamin André (suspendu), Pochettino devra également composer sans Sergio Ramos, Leandro Paredes, Sergio Rico et Achraf Hakimi, suspendu après son expulsion au Vélodrome contre l'OM. Aux dernières nouvelles, L’Équipe assure que Messi pourrait débuter la rencontre en position de faux 9.

Le groupe du PSG pour la réception du LOSC :

Gardiens : Navas, Donnarumma, Letellier

Défenseurs : Marquinhos, Kimpembe, Diallo, Kehrer, Mendes, Bernat, Dagba, Bitumazala

Milieux de terrain : Wijnaldum, Danilo, Herrera, Gueye, Rafinha, Dina Ebimbe

Attaquants : Icardi, Draxler, Messi, Neymar, Di Maria.