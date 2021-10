OL : Aulas fait une annonce sur le prochain mercato hivernal

Publié par ALEXIS le 27 octobre 2021 à 22:28

L’ OL a prévu de se renforcer cet hiver pour compenser l'éventuel départ de trois joueurs offensifs à la CAN 2021. Jean-Michel Aulas a confirmé cela en conférence de presse ce mercredi.

OL : Aulas, « on a prévu de pouvoir se renforcer, mais... »

À l’occasion de la conférence de presse relative au bilan annuel d' OL Group, Jean-Michel Aulas a annoncé la couleur sur le prochain mercato du 1er au 31 janvier 2022. Il a confirmé l’intention de l’Olympique Lyonnais de se renforcer pendant l’hiver. « On a prévu de pouvoir se renforcer, mais je ne suis pas convaincu qu'on en ait l'obligation », a-t-il déclaré face aux médias.

Les attaquants Karl Toko-Ekambi (Cameroun), Tino Kadewere (Zimbabawe) et Islam Slimani (Algérie) et le défenseur central Sinaly Diomandé (Côte d’Ivoire) devraient rejoindre leur sélection respectivement lors de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN 2021), programmée du 9 janvier au 6 février 2022.

De ce fait, le club rhodanien se voit contraint de se renforcer surtout offensivement. Le président de l’ OL songe certes à l’arrivée de renforts en janvier, mais attend la trêve hivernale pour se décider. « Peut-être que la période de la CAN sera une opportunité. Pour le mercato d'hiver, concernant le recrutement, on se posera la question en décembre », a-t-il indiqué, tout en précisant : « Juninho s'y est préparé avec Vincent Ponsot (directeur général du football). Mais on n'est pas sûr d'avoir besoin de le faire. »

Le président lyonnais laisse la porte de sortie ouverte

Dans le sens des départs, Jean-Michel Aulas assure qu’il ne fermera pas la porte aux joueurs désireux de partir. « Est-ce qu'on pourra résister à des offres ? Je ne sais pas. On a l'intention de résister, mais si le joueur veut partir, il est très difficile de résister. Donc je ne peux pas promettre qu'on va garder les joueurs, notamment les meilleurs, mais ne partiront que ceux qui ont décidé de partir », a-t-il confié. À l’ OL, le capitaine Houssem Aouar et l’excellent Lucas Paqueta sont très courtisés en ce moment.