PSG Mercato : Nouvelle sortie fracassante de Rüdiger sur son futur

Publié par JEAN-LUC D le 30 octobre 2021 à 23:25

En fin de contrat, Antonio Rüdiger est annoncé dans les plans du PSG. Le défenseur de Chelsea s’est exprimé à nouveau sur son avenir.

Antonio Rüdiger vers une prolongation avec Chelsea

Arrivé en 2017 en provenance de l’AS Roma, Antonio Rüdiger est en fin de contrat le 30 juin prochain avec Chelsea. À 28 ans, l’international allemand est donc une opportunité du marché que plusieurs grands clubs veulent s’offrir à l’issue de la saison. Alors que la tendance était initialement à un départ, la donne aurait désormais changé selon les informations de Todofichajes.

En effet, le média espagnol explique que si le Real Madrid, le Bayern Munich et le Paris Saint-Germain étaient prêts à offrir un salaire colossal à Rüdiger, le protégé de Thomas Tuchel se rapprocherait d’une prolongation avec Chelsea. Les dirigeants du club anglais seraient disposés à lui proposer un nouveau bail jusqu’en juin 2025 avec un salaire de 10 millions d’euros. S’il réclamait 12 millions d’euros nets par saison, le défenseur formé au Borussia Dortmund serait prêt à accepter l’offre des Blues. Une tendance confirmée par le principal concerné.

Antonio Rüdiger confirme des discussions avec Chelsea

Dans une interview accordée au journal The Guardian, Antonio Rüdiger a confirmé des discussions avec sa direction en vue d’une prolongation. Revenu à la lumière sous les ordres de Thomas Tuchel, le natif de Berlin se dit heureux à Chelsea et n’exclut pas d’y poursuivre son avenir.

« La chose la plus importante est que je me sens heureux ici. Je pense que si les gens me regardent, ils peuvent voir que je suis heureux (…) À propos de la situation de mon contrat, je parle avec le club. Cela ne regarde personne. J’avais dit qu’après l’Euro il y aurait des discussions. Il y a eu une discussion entre Marina (Granovskaia , la présidente de Chelsea, NDLR) et mon agent.

Nous sommes dans la même situation, rien n’a changé. Je n’ai rien à voir avec toutes les spéculations sur mon avenir. Ce n’est pas dans mon esprit, je suis concentré sur ce que je fais », a-t-il expliqué. Le Paris Saint-Germain et les autres concurrents sont donc prévenus.