Juventus Mercato : Agacés, les supporters envoient Rabiot vers la sortie

Publié par Timothy le 02 novembre 2021 à 14:54

Après deux revers d'affilés en Serie A, la Juventus vit actuellement une mauvaise passe en championnat. Et les prestations du Français, Adrien Rabiot, sont vivement critiquées par les supporters et les médias transalpins.

Ce soir, la Juventus reçoit le Zénith Saint-Pétersbourg en Ligue des champions. Une victoire lui offrirait un ticket pour les 8e de finale. Pourtant, en championnat, ce n'est pas la grande forme avec deux défaites consécutives (contre Sassuolo 1-2 le 27 octobre dernier et face au Hellas Vérone 2-1 samedi dernier), les envoyant ainsi à la 8e place du classement à 16 points de Naples et Milan, qui occupent actuellement la tête de la Serie A.

Juventus Mercato : Adrien Rabiot vers Newcastle ?

Dans cette mauvaise passe, un joueur est particulièrement la cible des médias et des supporters italiens. Il s'agit du Français, Adrien Rabiot. « Une autre prestation mystérieuse », « laxiste », « pitoyable », les quotidiens sportifs transalpins n'y vont pas de main morte pour décrire les prestations de l'international français. Depuis plusieurs semaines, des rumeurs l'envoient à Newcastle. Pour la Juve, ce serait l'occasion de se séparer d'un gros salaire (environ 7 M€ annuels) à 18 mois du terme de son contrat.

Le profil d'Adrien Rabiot ne déplaît pourtant pas à Massimiliano Allegri, coach de la Juve.« Il a un moteur extraordinaire, il ne sait pas lui-même combien il est fort », affirmait-il après le succès contre Malmö le 14 septembre (3-0). Avant de maintenir sa position une semaine plus tard : « Il devrait inscrire 10 buts par saison. Il doit améliorer sa frappe, casser la cage quand il est dans une bonne position. Quand il tire, la balle s'élève quasiment toujours, on dirait presque qu'il ne prépare pas son tir. Le premier but découle d'une percussion de sa part, mais il devrait en faire 30 par match, parce qu'il est fort de la tête et a un bon démarrage. Il doit être décisif quand il entre dans la surface. »

Le raz-le-bol des supporters de la Juve

Sur les réseaux sociaux, l'attitude nonchalante de Rabiot commence à agacer les supporters de la Juve. L'ancien joueur du PSG ne plaît plus comme autrefois aux côtés de Paul Pogba, Claudio Marchisio, Andrea Pirlo et Arturo Vidal. Sa qualité de jeu, son envie et sa capacité à être décisif ne touchent plus vraiment le sommet des Bianconeri. L'ancien joueur, Patrice Évra, en a même rajouté une couche à l'insu du milieu de terrain et veut son départ de la Juventus. Dans un entretien accordé à La Repubblica la semaine passée, il a déclaré : « Il en est à sa troisième saison, il n'a vraiment plus d'excuses maintenant. S'il faillit cette année, il doit s'en aller. »